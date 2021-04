Neuerscheinung: Wanderwissen kompakt

Wie kaum ein anderer ist Christian Hlade prädestiniert, über das Wandern zu schreiben. Als Gründer des Spezialveranstalters Weltweitwandern in Graz ist der studierte Architekt bereits mehr als 50.000 Kilometer in aller Welt gewandert, in der Wüste Marokkos, in den Alpen sowie auf hochalpinen Touren in Nepal. „Wanderwissen kompakt“ ist seine bereits dritte Publikation. Nach „Wandern wirkt“ im Jahr 2016, in dem er ganz persönliche Erfahrungen beschreibt, gelang ihm mit „Das große Buch vom Wandern“ 2019 ein Bestseller, der mit dem renommierten ITB Book Award 2019 ausgezeichnet wurde.

Für (Wieder)Einsteiger und Fortgeschrittene

Das neue Buch ist mit 224 Seiten im handlichen Format sehr kompakt gehalten. Wanderprofi und Profiwanderer Hlade greift dabei auf 40 Jahre Erfahrung zurück und gibt hilfreiche Tipps zu Vorbereitung, Routenwahl, Ausrüstung, Ernährung bis hin zur Entspannung nach dem Gehen.

„Viele Menschen entdecken gerade jetzt das Wandern als ideale, bereichernde und sehr gesunde Freizeitaktivität. Erfahrene Wanderprofis wissen ohnehin schon (…): Wandern macht einfach glücklich!“, schreibt Christian Hlade in seinem Vorwort zu „Wanderwissen kompakt“.

Im Taschenbuch finden EinsteigerInnen wie auch passionierte WanderInnen jede Menge Informatives in kompakter Form. Hlade verrät den richtigen Umgang mit GPS oder Wander-Apps, erklärt wie Kartenlesen funktioniert und wie man aus der Karte die Wegzeiten berechnet. Eingangs erläutert Christian Hlade, warum genau Wandern eigentlich glücklich macht und wie man Wandern auch zu positiven Veränderungen im eigenen Leben nutzen kann.

Wanderwissen kompakt

224 Seiten

erschienen im Braumüller Verlag

Erhältlich als Taschenbuch und E-Book

Hardcover ISBN: 978-3-99100-323-6

16,00 EUR

