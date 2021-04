Mondial: Hannes Schwarz kehrt in die Touristik zurück

Mit mehr als 30 Jahren einschlägiger Berufserfahrung im Business Travel, in der Touristik und im E-Commerce-Bereich ist Hannes Schwarz ein Profi in der Tourismus-Branche.

Seine ersten Sporen verdiente er sich im Reisebüro Zuklin in Wien. Dort erlernte er das touristische Geschäft von der Pike auf. Durchgestartet ist der gebürtige Klosterneuburger dann als General Manager Austria & Slovenia beim international tätigen Carlson Wagonlit Travel Konzern. Nach 15 Jahren bei CWT heuerte Schwarz bei COLUMBUS/ FCM Travel an, wo er für die erfolgreiche Expansion in Österreich, mit neuen Büros in Graz und Innsbruck, verantwortlich war.

Neue Impulse setzen

Zuletzt war er bei HRS als Geschäftsführer für Österreich und Schweiz engagiert. Er konnte sich dabei umfassende Kenntnisse rund um digitale Business Travel-Prozesse und Zahlungsmethoden aneignen und hatte als Managing Director großen Anteil an der erfolgreichen Etablierung von HRS im DACH-Raum.

In seiner neuen Funktion bei Mondial ist der Experte verantwortlich für die Leitung des Geschäftsreise-, Incentive- und Touristikteams. Mit seinem fachlichen Know-how soll er neue Impulse für die strategische Ausrichtung dieser wichtigen Geschäftsbereiche einbringen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Hannes Schwarz einen echten Experten mit internationaler Erfahrung als Managing Director Travel gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er mit seinem reichen Erfahrungsschatz bestens zur positiven Weiterentwicklung von Mondial beiträgt“, zeigt sich Gregor Kadanka, Geschäftsführer von Mondial, begeistert. (red)