ÖRV-Frühjahrskongress abgesagt

Lange habe der ÖRV gehofft, die Veranstaltung im Mai 2021 durchführen zu können. Doch nun musste auch dieser Termin abgesagt werden.

"Die angespannte Situation zwingt uns, auch den ÖRV Kongresstermin 17./18. Mai 2021 abzusagen", wie der Verband in einer kurzen Aussendung mitteilt. "Die ÖRV-Mitglieder und wir wollen aber nach wie vor eine Präsenzveranstaltung durchführen und wir werden daher den Kongress – in der Hoffnung, dass dies dann möglich ist – am 7./8. Oktober 2021 in Wiener Neustadt in den Kasematten abhalten."

"Hoffentlich ist bis Oktober Österreich mehr oder minder durchgeimpft und wir sind nicht mit einer neuen Coronawelle im Herbst konfrontiert. Wir freuen uns, möglichst viele ÖRV Mitglieder im Oktober 2021 persönlich begrüßen zu dürfen", hieß es in der Aussendung weiter.

Neuer geplanter Termin:

Datum: 7./8. Oktober 2021

Ort: in Wiener Neustadt in den Kasematten

Gleichzeitig habe das Präsidium beschlossen, die Generalversammlung am Dienstag, 18. Mai 2021 um 14:00 Uhr online via Zoom oder Teams durchzuführen. Details zur Generalversammlung werden noch rechtzeitig bekanntgeben. (red)