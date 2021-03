Salzburg Airport: Vom Marzipan zur Mozartkugel

Von 03. Juli bis 18. September wird die neue Nonstop-Verbindung Salzburg-Lübeck einmal pro Woche, jeweils samstags, mit bewährtem Fluggerät ATR 72-500 angeboten. Salzburg ist eine der ersten Destinationen, die das junge Luftfahrtunternehmen Lübeck Air ins Streckennetz aufgenommen hat. Rund 200.000 Gäste kommen jährlich aus Norddeutschland ins Salzburger Land, mit dem Flugangebot werden entsprechende Zuwächse erwartet.

Mit dem Reiseveranstalter Eurotours Ges mbH, der Kooperationspartner auf der Strecke Salzburg- Lübeck ist, werden Passagieren, die nach Lübeck fliegen, abwechslungsreiche Reisepakete an die Ostsee angeboten. Für Gäste aus Deutschland hat ATeams-Reiseservice die richtigen Angebote vorbereitet. Mit dem Hotel Gutjahr in Abtenau hat das Unternehmen einen erstklassigen Hotelpartner gewonnen und ein interessantes Reiseprodukt entwickelt.

Weltbekannt durch die Familie Buddenbrooks und durch das literarische Meisterwerk von Thomas Mann, gehört Lübeck zum UNESCO-Weltkulturerbe und lockt mit einmaliger Backsteingotik oder dem Lübecker Marzipan. Sehenswert ist das Europäische Hansemuseum, die komplett von Wasser umflossene Altstadt oder das Holstentor als bekanntes Wahrzeichen. Mit eigenem Bahnhaltepunkt (Strecke Lübeck-Lüneburg) und am Autobahnkreuz der A1 und A20 gelegen, ist die Anbindung des Flughafens ausgezeichnet. Schwerin und die Hansestadt Wismar, der Osten Hamburgs ebenso wie Ostseebäder Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Boltenhagen und Travemünde, liegen gut erreichbar vor der Haustür.

Das junge Unternehmen Lübeck Air könne aufgrund gewisser Unabhängigkeit von äußeren Faktoren neue Wege in Sachen Komfort und Umwelt gemeinsam mit dem Traditionsflughafen gehen.

„Wir schaffen ein Angebot, das viele gar nicht mehr kennen, so ist in jedem Ticket bereits ein Gepäckstück sowie Handgepäck inklusive, an Bord erwartet den Passagier zudem ein extrem großzügig bemessener Sitzabstand von 90cm.“ Großartiger Service, überraschend großzügige Bestuhlung (nur 60 Plätze) mit Fenster oder Gangplätzen und eine kleine Bordmahlzeit lassen die Zeit an Bord sprichwörtlich wie im Flug vergehen.