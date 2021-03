Thailand: Einladung zum B2B-Event

Anstelle eines Live-Treffens auf der ITB erfahren Touristiker in diesem Jahr alle wesentlichen Neuigkeiten zu Tourismus in Thailand beim kommenden Branchen-Event "Amazing Thailand Virtual Trade Meet".

Die virtuelle Veranstaltung für den DACH-Markt wird Ende April/Anfang Mai 2021 in drei Teilen zu den wichtigsten touristischen Zielen Thailands - Bangkok & Beyond (Golf von Thailand), Chiang Mai & Nordthailand und Andaman & Südthailand - stattfinden.

Insgesamt 120 touristische Anbieter informieren die europäischen Partner über die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten für Post-Covid-Reisen. Die Besucher aus dem DACH-Markt wählen dabei ihre Gesprächspartner für jeweils 12 Sessions aus bzw. werden (entsprechend) gematched.

Die Termine sind, jeweils donnerstags von 9.30 - 14.00 Uhr:

22. April 2021 (Bangkok und Umgebung)

29. April 2021 (Andaman und Südthailand)

6. Mai 2021 (Chiang Mai und Nordthailand)

Anmeldung: Noch bis 21. März 2021 hier (first come – first serve)

Weitere Infos unter: thailand.austria@aviareps.com (red)