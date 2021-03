Flughafen Wien: Neuer Cateringpartner für Lounges

Ab sofort werden Passagieren in der 670m² großen Sky Lounge im Terminal 3 - die derzeit als zentrale Lounge-Fläche für alle Passagiere genutzt wird - vom Cateringunternehmen DoN kulinarisch versorgt.

Der Schwerpunkt des Produktangebots liegt dabei auf österreichischen Spezialitäten aus kleinen Produktionen mit regionaler Bedeutung. Um Gäste über die genaue Zusammensetzung der Gerichte zu informieren, setzt DoN zudem auf eine freiwillige Herkunftskennzeichnung der verwendeten Rohstoffe.

Auch ein Marken-Refresh stand am Programm: So wurde das Erscheinungsbild des gesamten DoN-Konzepts - von den Uniformen bis hin zum Geschirr - an die Ansprüche der Flughafen-Lounges angepasst.

Partnerschaft für alle Lounges

Aufgrund des pandemiebedingt geringen Passagieraufkommens erfolgt die Passagierabfertigung derzeit zentral im Terminal 3. Aktuell steht damit allen Flugreisenden die SkyLounge mit 175 Sitzplätzen auf 670m² im 2. Stock des Terminal 3 zur Verfügung.

Sobald es das Passagieraufkommen wieder zulässt, sollen auch die anderen Terminalbereiche reaktiviert werden und im bis dahin modernisierten Terminal 2 auch eine neue, große Lounge-Fläche zur Verfügung stehen, die ebenfalls von DoN serviciert wird.

Seit September des Vorjahres serviciert DoN auch die Business-Lounges der Fluglinie Austrian Airlines am Wiener Flughafen.(red)