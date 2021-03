BCD Travel: Mehr Sicherheit auf Geschäftsreisen durch Safeture

Das Reisemanagementunternehmen BCD Travel und der innovative Plattformanbieter für Reise- und Mitarbeitersicherheit Safeture arbeiten seit diesem Jahr noch enger zusammen. Dadurch erhalten Kunden von BCD Travel Zugang zu Safetures Sicherheitsplattform für Mitarbeiter. Über diese Plattform können Unternehmen sehen, wo sich ihre Mitarbeiter gerade befinden, sie können mit ihnen kommunizieren und sie vor Risiken warnen.

„Die drei Säulen unserer cloudbasierten Sicherheits-Plattform sind das Informieren der Mitarbeiter im Falle einer Gefahr, ihre Lokalisierung und die Kommunikation mit ihnen im Notfall, und das in Echtzeit“, erklärt Marcel Brandt, Safeture Senior Sales Manager für die DACH-Region.

Brandt, der langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Frühwarn-, Informations- und Kommunikationssystemen hat und seit Herbst 2020 für Safeture tätig ist, will das SaaS (Software as a Service)-Unternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz bekannter machen. International ist der Plattformanbieter für Reise- und Mitarbeitersicherheit bereits eine Größe mit mehr als 3.500 Kunden - unter anderem Siemens, ERGO, und Chubb.

Einladung zum Webinar

Safeture veranstaltet in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse, PassportCard und Crown World Mobility eine Webkonferenz zum Thema „Sicherheitsfragen bei Entsendungen“. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ins Ausland entsenden, erfahren auf der Online-Konferenz von Experten, welche Gefahren vor Ort bestehen können, was sie vorbeugend dagegen tun und wie sie ihre Mitarbeiter optimal auf den Auslandseinsatz vorbereiten können. Die Teilnahme ist kostenlos.

Datum: 23. März 2021

Uhrzeit: 10:00 bis 11.30 Uhr

Weitere Informationen zum Webinar hier (red)