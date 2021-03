Weltweitwandern: Neuer Reisekatalog Sommer/Herbst 2021

Unterwegs in 90 Länder, auf fünf Kontinenten. Abseits touristischer Pfad mit Local Guides: Das neue Wanderprogramm des Spezialisten für nachhaltig konzipierte Wander-Erlebnisreisen in Kleingruppen ist ab sofort hier einsehbar.

Neben den Klassikern Madeira, Italien oder Montenegro, dürfen sich Wanderfreunde auf Touren in Irland oder im Baltikum freuen. Neu im Portfolio sind Wanderreisen in Serbien, Slowenien, Frankreichs Golfe du Morbihan oder in der Westschweiz.

Die Welt zu Fuß entdecken

Ob genussvoll wandern oder ambitioniert eine abgeschiedene Bergwelt erkunden. Ob ursprünglich unterwegs oder eigentümergeführte Unterkünfte als Standort – es gibt viele Möglichkeiten, Länder und Regionen zu Fuß zu entdecken. Weltweitwandern, der Wander-Erlebnisreisespezialist für weltweite Wanderreisen in Kleingruppen mit bis zu 14 Reisegästen, bietet in seinem aktuell veröffentlichten Sommer- und Herbst-Programm für 2021 vielfältige Inspirationen, Regionen und andere Kulturen aktiv und bewusst zu erkunden. (red)