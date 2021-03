traffics: Vereinfachte Suche nach Flex-Tarifen

Da der Wunsch nach kulanten Storno- und Umbuchungsbedingungen immer weiter in den Fokus rückt bietet der Berliner Travel Tech-Experte traffics Agents ab sofort neue Filteroptionen um die Suche zu vereinfachen. Die drei neuen Filter-Möglichkeiten sind im Universal Connector, der Evolution IBE als auch im CosmoNaut verfügbar.

Standardisierte Technologie für Flex-Tarife

Mit der neuen standardisierte Technologie von traffics können Nutzer künftig Angebote nach kostenlosem Storno, flexiblem Storno sowie kostenfreier Umbuchung suchen. Zudem haben User die Möglichkeit, die drei Filterkategorien auf Wunsch sogar zu kombinieren. Im ersten Schritt lassen sich somit Reisen mit besonders flexiblen Konditionen für Hotel Only sowie für Pauschalreisen von Alltours, ByeBye, FTI, 5vorFlug, BigXtra, FIT Reisen, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, Schauinsland-Reisen, Eurotours und Bentour buchen. Weitere Veranstalter sollen in Kürze folgen.

„Auch wenn Impfungen mittelfristig ein Licht am Ende des Tunnels bedeuten – der Wunsch der Kunden nach mehr Flexibilität wird noch eine ganze Weile bleiben“, kommentiert traffics-CEO Salim Sahi. „Veranstalter haben bereits darauf reagiert und mit uns gemeinsam die Flextarif-Abfrage entwickelt. Zur Umsetzung haben unsere IT-Architekten ein standardisiertes Handling implementiert, das sehr einfach von Leistungsträgern anzuliefern ist. Zudem ist die neue Standardisierung auch OTDS-kompatibel. Mit unseren neuen Filtermöglichkeiten geben wir dem Reisevertrieb jetzt die Möglichkeit, so einfach wie möglich zu den entsprechenden Angeboten zu gelangen.“

Bereits im Einsatz sind die Filter zum Beispiel auf dem Reise-Portal clever.reisen. (red)