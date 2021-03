Singapore Airlines testet IATA Travel Pass-App

Die Travel Pass-App wird bei Passagieren, die vom 15. bis 28. März 2021 von Singapur nach London reisen, das erste Mal zum Einsatz kommen. Passagiere können sich die App herunterladen und eine digitale ID erstellen, die ihr Profilfoto sowie ihre Passdaten enthält. Zudem können sie ihre Fluginformationen in die App eingeben.

Digitale Gesundheitsüberprüfung für Reisende

Über ein spezielles Online-Portal haben Reisende anschließend die Möglichkeit, ihren Covid19-Test vor Abflug in einer von sieben teilnehmenden Kliniken in Singapur zu buchen. Mit der digitalen ID und den Flugdaten in der App können sie sich in einer der Kliniken anmelden. Die Testergebnisse sowie der Bestätigungsstatus für ihren Flug erscheinen dann direkt in der App. Das Timatic-Register der IATA stellt nötige Zusatz-Informationen über die Covid-19-Tests und die Einreisebestimmungen bereit.

Teilnehmende Passagiere müssen ihren bestätigten Status in der App dem Check-in-Personal vor Abflug am Flughafen Changi vorzeigen. In Übereinstimmung mit den aktuellen regulatorischen Anforderungen müssen sie auch eine Papier-Kopie ihres Gesundheitszeugnisses mitbringen, das von der Klinik ausgestellt wurde, in der sie ihren Covid-19-Test gemacht haben.

Das Singapore Airlines - IATA Travel Pass Pilotprojekt folgt auf eine Reihe von digitalen Initiativen, die von Singapore Airlines gestartet wurden, um die digitale Gesundheitsüberprüfung für Reisende zu optimieren. Wenn die Pilotphase erfolgreich verläuft, soll die digitale Lösung Mitte 2021 in die mobile Singapore Air-App integriert werden. (red)