Peakwork: Neue Beratungs-Lösung für Reisebüros

Peakwork SET, eine neue Software für die Kundenberatung im Reisebüro, befindet sich derzeit in der finalen Phase vor dem Launch, in der Kooperationen und Büros direkt mit in die Produktentwicklung integriert sind. Die Funktionen werden jetzt im Praxistest kontinuierlich weiter optimiert.

Neuer Beratungsansatz über Hotelsets

Kern der neuen Software ist eine Beratung, die auf Hotelsets basiert – daher der Name "Peakwork SET". Expedienten können auf Basis von Sets maßgeschneiderte Portfolios zusammenstellen, die auf die Reisewünsche individuell definierter Zielgruppen ausgelegt sind. Hier können wiederkehrende Wünsche und Anforderungen an den Traumurlaub detailliert aufgegriffen und bedient werden.

Diese Angebotsets können innerhalb eines Reisebüros oder einer Kette geteilt werden, so dass auch die Kollegen ihre Erfahrungen einfließen lassen und die Sets weiter individuell verfeinern können. Büro- oder Kettenleitung können zudem alternative Angebote einspielen, um den Vertrieb entsprechend zu steuern oder eine Veranstalter-Gewichtung vorzunehmen.

Auf Basis dieser Vorauswahl von Hotels kann schneller eine gezielte Beratung sichergestellt werden. Eine bessere Vergleichbarkeit aller gewählten Angebote ist durch detaillierte Darstellung von Attributen, Zimmertypen und Flugkriterien übersichtlich sichergestellt. Abgerundet wird der Funktionsumfang durch bereits standardisiert verfügbare Funktionen wie Flugzeitensuchen oder das Suchen und Buchen mehrerer Zimmer.

Zum aktuellen Start ermöglicht die Software die Buchung von Pauschalreisen und Hotel-only-Angeboten von Veranstaltern im DACH-Raum. Im nächsten Schritt werden dann auch Flight-only- und auch Ferienhaus-Suchen und -Buchungen möglich sein sowie weitere Produktarten angeboten werden. Mit Überträgen an gängige Systeme soll eine Akzeptanz im ersten Schritt zügig erreicht werden.

Rena Chanana neu im Peakwork SET-Team

Für das Peakwork SET-Team konnte Rena Chanana gewonnen werden, die mehr als zehn Jahre im Team von Amadeus BistroPortal im Key Account Management tätig war und die Anforderungen von Reise-Experten an die Technologielösungen im Reisebüro daher ganz genau kennt. (red)