Niederösterreich Werbung: Neue E-Learning- und Wissensplattform

Für Landesrat Jochen Danninger ist das Tool eine wichtige Möglichkeit zum schnellen und einfachen Wissensaufbau und Know-how-Transfer in der heimischen Tourismusbranche: „Die E-Learning- und Wissensplattform der Niederösterreich Werbung ist von Touristikern für Touristiker gemacht und gilt als digitaler Service für alle Mitarbeiter im niederösterreichischen Tourismus. Sie können damit ihr Fachwissen auf dem neuesten Stand halten, touristisches und strategisches Know-how erweitern und nützliche Informationen aus den einzelnen Regionen abrufen.“

Gegliedert ist die Weiterbildungsplattform in drei große Themenbereiche:

E-Learning- und Wissensbereich: Didaktische Lerneinheiten, Kurse zu Fachthemen, interessante Podcasts oder aktuelle Info-Links, Tourismuswissen aus Niederösterreich und den Regionen

Didaktische Lerneinheiten, Kurse zu Fachthemen, interessante Podcasts oder aktuelle Info-Links, Tourismuswissen aus Niederösterreich und den Regionen Webinare und Seminare: Corona-bedingt im ersten Quartal ausschließlich Webinare und Online Trainings, Angebote für Fortgeschrittene

Corona-bedingt im ersten Quartal ausschließlich Webinare und Online Trainings, Angebote für Fortgeschrittene Partnerbereich: Derzeit für Mitglieder der Gruppe der TOP-Ausflugsziele, demnächst auch für Mitglieder des Vereins Niederösterreichische Wirtshauskultur

Partner des Wissens-Tools

Die neue Plattform wurde gemeinsam mit Teejit, einem Expertenteam für digitale Weiterbildung im Tourismus, entwickelt. Das Tool wird von den strategischen Partnern der Wirtschaftskammer Niederösterreich – Fachgruppe Gastronomie und Hotellerie und der IMC Fachhochschule Krems unterstützt. Partner der ersten Stunde ist die Gruppe „TOP-Ausflugsziele in Niederösterreich“ mit exklusiven Inhalten für ihre Mitglieder, in Kürze wird auch der Verein „Niederösterreichische Wirtshauskultur“ mit an Bord sein. Unter den Content-Partnern befinden sich die Österreich Werbung oder Google Zukunftswerkstatt-AT.

Die Registrierung auf der E-Learning- und Wissensplattform ist für Teilnehmer kostenfrei. Für ausgewählte Seminare oder Webinare kann eine Kostenbeteiligung stattfinden.

Die Plattform steht ab sofort allen Mitarbeitern im Tourismus und touristischen Gastgebern unter tourismus.niederösterreich.at/elearning zur Verfügung. (red)