FTI baut Mallorca-Angebot aus

Mit einer schrittweisen und behutsamen Öffnung leitet die Baleareninsel den Restart des Tourismus ein: Seit 2. März 2021 dürfen Restaurants, Cafés und Bars ihre Außenbereiche unter Auflagen wieder öffnen. Darauf reagierend hat FTI sein Mallorca-Angebot für die Sommersaison 2021 ausgebaut und ab sofort insgesamt 35 neue Hotels im Angebot .

„Wir erwarten für diesen Sommer – sobald es die Situation wieder ohne größere Einschränkungen zulässt – eine hohe Nachfrage und einen großen Nachholeffekt für Reisen. Daher haben wir unser Mallorca-Portfolio um insgesamt 35 neue Hotels erweitert, damit wir unseren Gästen für den Sommerurlaub eine möglichst große Auswahl anbieten können“, so Doris Oberkanins, Director Sales & Trade Marketing bei FTI.

35 neue Hotels

Insgesamt umfasst das FTI-Angebot auf der Baleareninsel somit 400 Hotels. Zu den Neuzugängen im Portfolio zählen Vertreter renommierter Hotelketten, etwa erstmals Anlagen von Universal, Protur und Marins, darunter beispielsweise das familienfreundliche Marins Playa in Cala Millor an der Ostküste der Insel. Aber auch weitere Hotels von HSM und Hipotels sowie das BQ Paguera Boutique Hotel im Zentrum von Paguera sind ab sofort verfügbar. Mit dem Playa Esperanza ergänzt zudem eine beliebte Anlage in direkter Strandlage von Playa de Muro bei Alcúdia im Nordosten Mallorcas das Angebot.

Sorgenfreies Buchen

Mit dem FTI-FLEXPLUS-Tarif, der für FTI Touristik Flugpauschalreisen zubuchbar ist, sichern sich Gäste die Möglichkeit, bis 15 Tage vor Urlaubsbeginn zu stornieren, selbst wenn keine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amts vorliegt. Dabei erhalten sie ihren vollen Reisepreis abzüglich des FLEXPLUS-Aufschlags zurück. Eine kostenlose Umbuchung ist damit bis 14 Tage vor Urlaubsstart möglich.

Preisbeispiele:

Marins Playa, Cala Millor: Eine Woche mit Frühstück ist inkl. Flug z.B. ab Wien am 09. Juni 2021 ab 598 EUR pro Person im Studio buchbar.

Eine Woche mit Frühstück ist inkl. Flug z.B. ab Salzburg am 07. Mai 2021 ab 539 EUR pro Person im Studio buchbar.

