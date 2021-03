Anex, Bucher und Öger: Restart-Events kommen gut an

Die Einladung zu den Back to the Roots-Events der Veranstaltermarken Anex Tour, Bucher Reisen und Öger Tours ist im Vertrieb auf eine sehr große Resonanz gestoßen: Insgesamt haben sich fast 800 Expedienten für die drei Reisen in die Türkei, nach Spanien und Griechenland angemeldet, die im April und Mai stattfinden werden. Das große Interesse übersteige jedoch das Angebot an Teilnehmerplätzen deutlich, weshalb nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden können. Eine Zu- oder Absage erfolgt bis zum 12. März.

„Wir bedanken uns herzlich für das tolle Feedback aus dem Vertrieb. Es bestätigt unsere Initiative, Expireisen zum Restart in die Sommersaison 2021 anzubieten“, freut sich Anex Tour-Geschäftsführer Murat Kizilsac über den hohen Zuspruch. „Wir blicken aktuell sehr optimistisch auf den kommenden Sommer."

Ein Goodie gibt es zusätzlich für die teilnehmenden Expis, die ab Düsseldorf fliegen werden. Denn Anex konnte als weiteren Partner den Flughafen Düsseldorf gewinnen: Der Airport übernimmt für den Zeitraum der Event-Reisen die Parkgebühren im terminalnahen Bereich. (red)