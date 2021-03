nicko cruises: Technische und optische Upgrades für Vasco da Gama

Der nicko cruises-Flotten-Neuzugang Vasco da Gama befindet sich derzeit in der Lisnave Werft in der Nähe von Lissabon. Dort wird das Schiff für seinen Einsatz ab Mai vorbereitet und erhält zahlreiche technische und optische Erneuerungen.

Das Schiff mit Baujahr 1993 wurde bereits 2015 und 2017 aufwändig renoviert. Bei diesen Renovierungen lag der Fokus auf der Erneuerung der öffentlichen Bereiche, den Restaurants und Bars sowie den beiden Poolbereichen und dem Wellness-Center.

„Die Einrichtung der Kabinen und Suiten ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Die geplanten Umbauten sorgen mit elegantem Design und modernem Farbkonzept für frischen Wind und entsprechen den Ansprüchen des modernen Kreuzfahrers”, ist sich Guido Laukamp, Geschäftsführer bei nicko cruises, sicher. Mit den anstehenden technischen Aufrüstungen werde Vasco da Gama nicht nur den aktuellsten umwelttechnischen Anforderungen gerecht, sondern erfülle Reglements der kommenden Jahre im Bereich der Abwasserentsorgung und der Emissionsreduktion. „Wir beschreiten damit einen Weg des nachhaltigen und zukunftsorientierten Reisens”, so Laukamp weiter.

Mystic Cruises, die Schwestergesellschaft von nicko cruises, die das Schiff im Oktober letzten Jahres in einer Auktion erworben hatte, investiert einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe in umfangreiche Umbaumaßnahmen, bevor das Schiff für nicko cruises in See sticht.

Neuer Look für Kabinen, Suiten und Balkone

Etwa ein Viertel der Investitionssumme fließt in das Upgrade des Gästebereichs. Die Kabinen erhalten ein frisches Design und werden mit neuen Teppichen, Sofas und Sesseln ausgestattet. Farblich passende Vorhänge, Bettbezüge und Kissen runden die Neugestaltung der Kabinen ab. Die Badewannen werden mit einem Glasschutz ergänzt. Ebenfalls werden alle Kabinen und Suiten mit neuen TV-Geräten ausgestattet. Alle 29 Suiten erhalten ein komplettes Make-Over; die Balkone und Verandas bekommen neue Möbel.

Technische Upgrades im Sinne der Nachhaltigkeit

Neben der Generalüberholung der diesel-elektrischen Motoren, die mit schwefelreduziertem MGO (Marine Gasoil) betrieben werden, erhält Vasco da Gama einen SCR-Katalysator, bei dem mittels einer selektiven katalytischen Reduktion Harnstoff zur Neutralisation von Stickoxiden eingesetzt wird. Dadurch werden Stickoxide um bis zu 95% reduziert. Der SCR-Katalysator an Bord von Vasco da Gama entspricht dem sogenannten TIER III-Level der Abgasregularien der International Maritime Organization (IMO), die sich als Sonderorganisation der Vereinten Nationen im Rahmen des MARPOL-Übereinkommens zum Ziel gesetzt hat, die Meeresverschmutzung durch Schiffe zu reduzieren. Der zum Einsatz kommende SCR-Katalysator auf Vasco da Gama übertrifft deutlich die aktuellen Anforderungen an den Umweltschutz in sensiblen Gebieten wie der Nord-und Ostsee und liegt schon in diesem Jahr weit über den Anforderungen, die ab dem Jahr 2025 für das Fahren durch die norwegischen Küstenlandschaften vorgeschrieben sein werden.

Neues Abwassersystem

Auf Vasco da Gama kommt außerdem ein neues Abwassersystem von der in Berlin ansässigen MARTIN Systems GmbH zur Anwendung. Die in Deutschland entwickelten und hergestellten biologischen Abwasserbehandlungssysteme bieten eine hervorragende Abwasserqualität, reduzieren Schwebstoffe auf null und erfüllen die neuesten internationalen und lokalen Anforderungen ohne Chemikalienverbrauch.

Umbuchungsprämie für Reisebüropartner

Der Flotten-Neuzugang Vasco da Gama ist ein bei Reisebüros und Endkunden sehr beliebtes Kreuzfahrtschiff. Die Reisebüros, die durch die Insolvenz von TransOcean Kreuzfahrten und daraus resultierenden Reiseabsagen auf ihre Provision verzichten mussten, unterstützt nicko cruises mit einer Umbuchungsprämie. Für alle Gäste, die 2020 und 2021 von einer TransOcean Reiseabsage betroffen waren und die sich nun für eine Kreuzfahrt auf Vasco da Gama entscheiden, gewährt nicko cruises seinen Reisebüropartnern bei erfolgreicher Beratung eine Prämie von 50 EUR pro Buchung für ihren zusätzlichen Beratungsaufwand. (red)