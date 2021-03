TUI: Gerlinde Leskovar geht in Pension

„Der Abschied von Gerlinde, die so lange für die TUI mit vollem Einsatz und viel Leidenschaft gearbeitet hat, fällt mir nicht leicht. Ich bedanke mich für die stets gute und professionelle Zusammenarbeit und wünsche Gerlinde eine schöne Zeit in ihrem wohlverdienten Ruhestand“, so Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich.