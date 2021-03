Reiseliebe: A-ROSA verlängert Aktion

Das Plus setzt sich aus der Doppelten Super-Frühbucher-Ermäßigung und der von dem Flussreise-Spezialisten zusätzlich geschenkten „Reiseliebe“ von bis zu 140 EUR pro Person zusammen. „Die Aktion ‚Reiseliebe‘ ist für uns ein Zeichen der Zuversicht“, erläutert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-ROSA Flussschiff GmbH. „Die Menschen lieben es zu Reisen. Nach den langen Monaten der Entbehrung und des Zuhause Bleibens ist die Sehnsucht nach neuen Erlebnissen und einem Tapetenwechsel groß. Dies spiegelt sich auch in den wieder ansteigenden Buchungen für den Sommer und die zweite Jahreshälfte 2021 wieder.“

Kundenwünsche: Flexibel, erholsam und sicher

Die Anforderungen an den Urlaub sind klar: Die Buchung soll flexibel und die Reise sicher und erholsam sein. „Diese beiden Grundbedürfnisse bei der Urlaubswahl erfüllen die A-ROSA Flusskreuzfahrten vollumfänglich“, so Eichler weiter.

Im Tarif „Premium alles inklusive“ ist eine kostenfreie Umbuchung des Reisetermins bis zu 30 Tage vor Abfahrt möglich. Für ein zusätzliches Plus an Sicherheit sorgt die Reiserücktrittsversicherung (RRV), welche eine Erkrankung an Covid-19 als versichertes Ereignis abdeckt. Zusätzlich kann die neue Corona-Versicherung hinzugebucht werden, welche beispielsweise die Stornierungskosten bei einer behördlich angeordneten häuslichen Isolation abdeckt. Bei einem positiven Corona-Test innerhalb von 30 Tagen vor Anreise kann aber auch ohne Versicherung kostenfrei umgebucht werden.

An Bord kommt das in der letzten Saison erfolgreich erprobte Hygiene- und Gesundheitskonzept zum Tragen. Bei Bedarf wird auch das Safety First-Konzept der Reederei wieder Anwendung finden. „Von unseren Gästen haben wir sehr positive Rückmeldungen zu unseren Sicherheitsmaßnahmen bekommen. Sie haben sich an Bord und an Land sicher gefühlt und konnten ihren Urlaub in vollen Zügen genießen. Dies möchten wir ihnen auch 2021 ermöglichen“, so Eichler abschließend. (red)