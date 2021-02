Hagen Alpin Tours kauft X.Dream Heliskiing

Nach mehr als 20 Jahren zieht sich Unternehmensgründer und -leiter Hansjörg Franz zurück und verkauft seinen Veranstalter für exotische Skireisen nach Kanada, Alaska, Grönland, Indien, Mazedonien und in den Alpen. Mit Wirkung von 8. Feber 2021 übernimmt Hagen Alpin Tours alle Kundenkontakte von X.Dream Heliskiing sowie die Webadresse www.goheliski.at.

H. Franz mit neuem Fokus

Geplant ist eine Kooperation von Hansjörg Franz und Hagen Alpin Tours im Bereich Beratung, Präsentationen und Vorträge zum Thema Heli-Skiing im deutschsprachigem Raum. Franz zieht sich aus dem heliski-Geschäft zurück und will sich künftig mit X.Dream Holidays (www.xdreamholidays.at) auf andere Kerngeschäfte konzentrieren. Als "Spezialist für außergewöhnliche Reisen weltweit" bietet Franz künftig vom "Motorradabenteuer in die Wildnis Sibiriens, über eine Expeditionskreuzfahrt in die Arktis, Bären beobachten in Alaska bis hin zu erlebnisreichen Familienurlauben in Kanada die Erfüllung der verrücktesten Träume" an, verspricht er auf seiner Webseite. Ergänzt wird die Tätigkeit im Reisebüro mit Vorträgen und Motorradtrainings.

Bestehende Buchungen werden noch über X.Dream Holidays abgewickelt, neue Anfragen und Buchungen werden automatisch an Hagen Alpin Tours weitergeleitet, heißt es auf der Homepage.

Familienunternehmen aus dem Allgäu

Hagen Alpin Tours unter der Leitung von Rita und Winfried Hagen ist seit 1998 einer der führenden Spezialveranstalter für Ski- und Heliski Reisen nach Amerika und Kanada sowie für Wanderreisen weltweit mit dem Spezialgebiet Alpen. Das Familienunternehmen beschäftigt am Standort Oy-Mittelberg im Allgäu 12 Mitarbeiter/Innen und ca.50 freiberufliche Wander- und Skiführer. Sobald es wieder möglich ist, möchten sich Rita und Winfried Hagen mit Präsentationen persönlich vorstellen. (red.)

Weitere Infos unter: www.pulver-schnee.de, www.welt-weit-wandern.de und www.xdreamholidays.at