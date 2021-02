Sea Cloud Cruises setzt ab dem Frühsommer die Segel

Mit dem 138 Meter langen Dreimast-Vollschiff möchte die Reederei kreuzfahrtaffinen Gästen im Premiumbereich eine Alternative zu größeren Kreuzfahrtschiffen bieten. Parallel zum Neustart setzt Sea Cloud Cruises zudem auf eine noch engere Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern in den Reisebüros. Unter anderem hat die Reederei ihre über der Branchenpraxis liegenden Konditionen zu dem Partnerprogramm „FRIENDSgiving“ zusammengefasst.

Rückkehr im Mittelmeer

Für die Rückkehr auf die Weltmeere hat sich Sea Cloud Cruises für Reisen entschieden, die im selben Hafen starten und enden. Die Sea Cloud wird als erstes Schiff der Flotte am 7. Mai 2021 mit Reisen ab Piräus in die griechische Inselwelt beginnen. Die Sea Cloud II startet am 2. Juni 2021 mit Reisen von Nizza aus im Wechsel entlang der Côte d’Azur und rund um Korsika. Die Sea Cloud Spirit konzentriert ihre Reisen ab Rom auf Sizilien und die Toskana, nachdem sie vom 2. bis 12. Juni 2021 ihre Jungfernfahrt ab/an Rom vollendet hat.

Intensive Erlebnisse

„Weil wir uns pro Schiff auf ein Land und eine Region konzentrieren, können wir unseren Gästen jede Destination besonders nahe bringen“, betont Geschäftsführer Daniel Schäfer. Die Reederei habe die vergangenen Monate intensiv genutzt, um die neuen Sommerfahrpläne so zu optimieren, dass ein besonders tiefer Einblick in die jeweilige Destination ermöglicht werde. Zu dem Segelerlebnis geselle sich ein ganz pragmatischer Vorteil: die An- und Abreise über denselben Hafen ist für die Gäste unkompliziert und bequem, heißt es zudem in der Presseaussendung der Reederei.

Die Reederei setzt trotz Digitalisierungsschub nach wie vor auf gedruckte Kataloge und hat auch die Reisetermine für 2022 bereits veröffentlicht – bisher allerdings nur auf ihrer Webseite. (red)