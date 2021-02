Neue Vertriebsstruktur bei Rewe Austria Touristik/ Dertour Austria

Stoiser, Leitung Vertrieb der Rewe Austria Touristik hat die passive Phase der Altersteilzeit angetreten. Ebner, Vertriebsleitung Dertour Austria, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Fermüller, Leitung Verkaufsförderung Dertour Austria, übernimmt die Vertriebsleitung der beiden österreichischen Schwesterfirmen Dertour Austria und Rewe Austria Touristik.

„Mein herzlicher Dank und die besten Wünsche begleiten Bernd Stoiser und Alexander Ebner, die maßgeblich zum Erfolg unserer Unternehmen in Österreich beigetragen haben. Mit Jörg Fermüller als Vertriebsleiter läuten wir eine neue Ära ein und werden die Stärken beider Firmen und aller Marken der Veranstalterfirmen der REWE in Österreich vereinen“, so Martin Fast, Geschäftsführer Rewe Austria Touristik und Dertour Austria.

Bernd Stoiser, Leitung Vertrieb der Rewe Austria Touristik, hat nach über vier Jahrzehnten im Tourismus, mit 31. Jänner 2021 die passive Phase der Altersteilzeit angetreten. In den vergangenen zehn Jahren habe Stoiser durch seinen Einsatz und seiner Erfahrung, als auch mit seiner Innovationskraft, zum Erfolg des Unternehmens maßgeblich beigetragen. Bernd Stoiser sei nicht nur aufgrund seiner Menschlichkeit ein echtes Vorbild gewesen, sondern vor allem auch durch seine Handschlagqualität für internen und externen Kunden ein geschätzter Partner der alten Schule.

Alexander Ebner, Vertriebsleitung der Dertour Austria, verlässt nach 26 Jahren auf eigenen Wunsch zum 31. März 2021 das Unternehmen um sich beruflich zu verändern. Nach seiner touristischen Ausbildung bei Ruefa Reisen, die ihn bis zum Filialleiter führte, war Ebner im Außendienst der LTT tätig, bevor er die Vertriebsleitung der Dertour Austria übernahm. In den letzten Jahrzehnten sei Ebner ein über die Firmengrenzen hinweg geschätzter Entscheidungsträger in der österreichischen Touristikbranche, außerordentlich wichtiger Partner für den stationären Vertrieb und ein besonders loyaler und verlässlicher Kollege des Teams der Dertour Austria gewesen.

Jörg Fermüller, (44), Leitung Verkaufsförderung der Dertour Austria, übernimmt zum 1. April 2021 die Vertriebsleitung der beiden Österreichischen Schwesterfirmen Dertour Austria und der Rewe Austria Touristik in Personalunion. Er berichtet in dieser Position an den Bereichsleiter Kundenmanagement, Robert Biegler. In 23 Branchenjahren lernte Fermüller durch seine beruflichen Stationen alle Seiten der Touristik kennen. Nach dem Engagement bei der Reisewelt, bei KLM Alps und bei Styrian Airways, ist Jörg Fermüller seit 2006 bei der Dertour Austria tätig. Nach seiner Position als Regionalleiter übernahm er 2015 die Leitung Verkaufsförderung um nun, nach einer Einarbeitungs- und Übergabephase, die Vertriebsleitung der Veranstalter-Touristik der Rewe in Österreich anzutreten. (red)