TraveLeague: Grund zur Freude

Nunmehr 9.000 Kooperationsreisebüros haben sich dem Newcomer angeschlossen und können für ihre Kunden aus mehr als 1.300 handverlesenen Angeboten in 9 europäischen Ländern wählen.

Angebotsausbau in Kroatien

Dabei bedient der Individualreiseveranstalter aktuelle Reisetrends wie Camping, Urlaub mit Hund und weitläufige Resorts, die individuell mit dem Auto erreichbar sind. Besonders beliebten Regionen, wie Kroatien, konnte TraveLeague seine Produktpalette weiter ausbauen. Mit der Anbindung an die wichtigsten Reservierungssysteme sind zudem die technischen Voraussetzungen für einen optimalen Buchungsablauf gegeben. Das 13-köpfige Team, das mit viel Herzblut für die Touristik eine "fair-lässliche" Marke aufgebaut hat.

„Für den Start unseres Unternehmens hätten wir wohl keinen ungünstigeren Zeitpunkt wählen können. Umso bedeutsamer ist dieses Jubiläum für uns, da wir alle auf ein herausforderndes Jahr 2020 zurückblicken, in dem wir als Team zusammen- und durchgehalten haben und bedeutsame Meilensteine feiern konnten“, stellt Giovanni Cocco, Direktor Vertrieb, Marketing & Operations von TraveLeague, außer Frage.

„Gemeinsam mit unserer internationalen Belegschaft haben wir die Pandemie genutzt, um unsere Technologie weiter auszubauen und unser Vertriebsnetzwerk sowohl national als auch international auszuweiten. Dieses Miteinander, eine ungebremste Leidenschaft für unsere Marke und die Branche insgesamt ist es, warum wir heute nicht nur immer noch da sind, sondern eine feste Größe im Veranstaltergeschäft sind. Es ist herausragend, was mein Team geleistet hat. Dafür bin ich ausgesprochen dankbar, und es lässt mich optimistisch in die Zukunft schauen.“

Für den Sommer gerüstet

Mit Fokus auf das wachsende Segment der erdgebundenen Reisen hat der moderne Autoreisenveranstalter, der sich ausdrücklich zum Vertrieb über stationäre und Online-Reisebüros bekennt, den Zahn der Zeit getroffen. Hinzu kommt ein gestiegenes Bedürfnis nach Beratung und Verlässlichkeit, was Kunden zunehmend auch für Selbstfahrerreisen ins Reisebüro zieht. Bei TraveLeague finden unterschiedliche Zielgruppen ausreichend Kontingente bei beliebten Hotelangeboten sowie kulante Buchungsbedingungen. Für die Zeit nach der pandemiebedingten Buchungszurückhaltung sieht sich TraveLeague gut gerüstet und zuversichtlich. Man erwarte in den nächsten Wochen eine schnell erwachende Buchungsnachfrage für die Sommersaison 2021, auch für 2022 seien bereits Verfügbarkeiten möglich. Um Reservierungen anzukurbeln, hat TraveLeague das Kulanzstorno bis zum 31.3.2021 – heißt: Null Anzahlung und kostenfreie Stornierung bis 30 Tage vor Reiseantritt. In vielen Hotels profitieren Familien zudem von 100% Kinderermäßigung bis 14 Jahre.

Produktausbau und starke Bindung zum Vertrieb

Während der letzten Monate hat sich TraveLeague auf den Ausbau von Angeboten zu aktuell gefragten Urlaubsthemen konzentriert und die Buchbarkeit am Counter optimiert. Nach Neo und myJack ist nun auch die Anbindung an das Computerreservierungssystem traffics erfolgt. Auf Produktseite konnten neue Kooperationen gesichert werden, unter anderem mit dem Kroatien-Spezialisten I.D.Riva. Damit kommen sukzessive 200 neue Hotels, Ferienhäuser und weitläufige Urlaubsanlagen in der beliebten Region von Istrien bis auf die Inseln ins Portfolio. Auch dem Trend zum Camping und Glamping wird TraveLeague gerecht und kooperiert mit dem Anbieter Happy Camp. Damit stehen Naturfreunden 30 gepflegte Anlagen, vornehmlich in Italien und auch Österreich, in bester Lage am Wasser oder im Wald zur Verfügung. Für einen rundum sorglosen Urlaub mit Hund hat der Reisespezialist mit viel Sorgfalt Unterkünfte ausgewählt, wo Vierbeiner explizit erwünscht sind – von der Blockhütte bis zum Wellness-Hotel. Hierzu steht eine detaillierte Verkaufshilfe im Newsroom zur Verfügung. Weiterhin finden Verkäufer auf der Website zu allen Themen und Angeboten Handzettel zur Einbindung in ihre sozialen Netzwerke.

Über die interne Facebook-Gruppe „TraveLeague & Reisebürofreunde“ ermöglicht der junge Veranstalter den direkten Austausch mit dem Counter. Informationen zum ständig wachsenden Angebot von TraveLeague bietet der virtuelle Katalog. Hier können interessierte Reisebüros und Kunden nach Region, Ort oder einem bestimmten Hotel suchen oder pauschal Sommer- oder Winterurlaub recherchieren. (red)