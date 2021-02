Emirates erhöht Flugfrequenz ab Wien

Neben den bestehenden Flugverbindungen von Wien nach Dubai (EK128) an den Tagen Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag bietet Emirates ab dem 3. März einen zusätzlichen wöchentlichen Flug an, welcher jeweils am Mittwoch durchgeführt wird.

Emirates zeigte schon diese Woche starke Präsenz am Wiener Flughafen – gleich drei Boeing 777-300ER Maschinen, davon ein Passagierflugzeug und zwei SkyCargo-Maschinen – wurden am Montag fast zeitgleich auf dem Flugfeld abgefertigt.

„Es freut uns sehr, unsere Frequenzen zwischen Wien und Dubai aufstocken zu können“, so Martin Gross, Direktor von Emirates in Österreich. „Wir beobachten schon länger eine gesteigerte Nachfrage und sind absolut bereit für sechs wöchentliche Flüge. Mit unserer Frachtdivision SkyCargo stellen wir zudem sicher, dass nach wie vor laufend PPE-Masken, dringend benötigte medizinische Produkte und Pharmazeutika von und nach Österreich transportiert werden“. (red)