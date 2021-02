Raiffeisen Reisen: "Begleitete Gruppenreisen"-Katalog 2021

Das Raiffeisen Reiseprogramm ist besonders für jene Kunden zu empfehlen, die endlich wieder reisen wollen, sich dabei aber auf die Sicherheit und den Service einer professionellen Reisebegleitung verlassen und mit einer österreichischen Reisegruppe unterwegs sein möchten.

Die Zielgebiete wurden an die geänderten Reisemöglichkeiten angepasst.

Das Raiffeisen Reiseprogramm 2021

Raiffeisen Reisen hat für das Programmangebot 2021 ein eigenes, für alle Leistungspartner verbindliches Hygienekonzept entwickelt und bei der Auswahl der Reiserouten besonders auf Umweltverträglichkeit und den ökologischen Fußabdruck geachtet.

Neben Kreuzfahrten und ausgesuchten Fernreisen liegt der Schwerpunkt des Angebotes in Europa, wobei auch etliche Reisen innerhalb Österreichs ihren Platz im Katalog finden. Insgesamt 22 Reisebegleiter betreuen die Gäste, wobei die Bandbreite der Reisen unter anderem eine Wanderreise in die gigantische Bergwelt Osttirols, eine Reise zu Kroatiens UNESCO-Welterbestätten, eine Kreuzfahrt nach Grönland oder die „Reise der Weltreligionen“ als Kombination von Nepal und den Emiraten umfasst.

Heuer erstmals im Programm: Kleinbusreisen mit einer Mindestteilnehmerzahl von nur 6 Personen, etwa zu den bayerischen Schlössern des Märchenkönigs Ludwig II. Dabei besteht auch die Möglichkeit, eine derartige Kleinbusreise exklusiv für die eigene Familie oder Freundesgruppe zu einem individuell abgestimmten Termin zu buchen, sofern mindestens 6 Personen gemeinsam reisen.

Faire Verträge für Mitbucher

Raiffeisen Reisen setzt im Vertrieb auf den österreichischen Fachhandel und bietet allen Reisebüros einen Agenturvertrag mit einer garantierten Mitbucherprovision von 12% an, die auch im Fall von Kundenstornos in voller Höhe ausbezahlt wird. Diese Konditionen gelten nicht nur für den aktuellen Raiffeisen Katalog, sondern ebenso für alle anderen von der Raiffeisen-GEO-Gruppe veranstalteten Reisen, also auch für das Austrian Cruise Center, Best4Travel sowie GEO Private Tours.

Als Kontakt für alle Reisebüros, die das Angebot von Raiffeisen Reisen, GEO Reisen, Austrian Cruise Center und Best4Travel nutzen wollen, steht Ursula „Mucki“ Wejrowsky (Mail ursula.wejrowsky@geo.at, Tel. 0664 3045753) zur Verfügung.

Kataloge können online unter www.touristik-service.at angefordert werden. (red)