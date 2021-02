FTI schenkt Gästen den Flextarif

Wer im Zeitraum von 10. bis 22. Februar 2021 eine Flugpauschalreise der Marken FTI Touristik oder BigXtra für die noch laufende Winter- oder die Sommersaison 2021 bis einschließlich 31. Oktober 2021 bucht, erhält im Rahmen der Happy Flex Days den Flexplus-Tarif gratis und spart damit je nach Höhe des Reisepreises bis zu 300 EUR.

Sorgenfreies Buchen

Durch das Upgrade kann kostenlos umgebucht oder storniert werden, auch wenn keine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amts vorliegt. Im Fall einer Stornierung wird der Reisepreis in vollem Umfang zurückerstattet. Eine kostenlose Umbuchung ist mit dem Tarif noch bis 14 Tage vor Urlaubsstart möglich.

„Der Wunsch in diesem Jahr zu verreisen ist nach den Einschränkungen der letzten Monate sehr groß. Mit dem FLEXPLUS-Tarif schaffen wir die Basis für sorgenfreie Urlaubsvorfreude. Die Aktionstage sorgen jetzt zudem für einen zusätzlichen Buchungsanreiz und einen entsprechenden Push bei unseren Vertriebspartnern“, erklärt Doris Oberkanins, FTI Director Sales & Trademarketing.

Weiter Aktion: FTI-Flexplus

All jene, die sich erst später festlegen möchten, können nach Ablauf der Aktion den Flexplus-Tarif zu ausgewählten Flugpauschalreisen und Linienflug-Arrangements hinzubuchen. Für das Upgrade fallen drei Prozent des Gesamtreisepreises, maximal jedoch 300 EUR, an. Bei einer Stornierung bis 15 Tage vor Urlaubsstart erhalten Gäste dann ihren Reisepreis abzüglich des Flexplus-Aufschlags zurück. Diese Aktion ist ab sofort bis 31. Oktober 2021 verfügbar.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, Hotelbuchungen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden in den meisten angebotenen Hotels bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei zu stornieren. Für fast alle europäischen Städte-Unterkünfte ist dies sogar noch bis 14 Uhr am Tag vor Anreise möglich. (red)