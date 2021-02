Anex Tour Back to the Roots-Events: Jetzt anmelden

Die Anex-Marken wollen auf den Events Reisefreude und ein so etwas wie Reisenormalität vermitteln. Gemeinsam mit Hoteliers, Airline-Partnern und Tourismus­offiziellen vor Ort wird gezeigt, wie ein Restart in die Sommersaison gelingen kann. Ausdrücklich eingeladen sind auch Reisebüros, die bislang noch keinen Anex-Agenturvertrag haben und die Veranstaltermarken im Rahmen der Events kennenlernen möchten.

Türkische Riviera, Mallorca und Kreta

Stattfinden werden die Agent-Events an der türkischen Riviera und auf Mallorca jeweils nach den Osterferien im April sowie auf Kreta im Mai. Darüber hinaus garantieren die Anex-Veranstaltermarken für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Unterbringung im Einzelzimmer. Die gastgebenden Hotels sind das 5-Sterne-Luxushotel Rixos Sungate an der türkischen Riviera, sowie die MH-Hotels auf Mallorca. Für Kreta werden die Gastgeber in der kommenden Woche feststehen. Exklusiver Flugpartner für die Türkei ist Sun Express. „Wir wollen den Start unserer wichtigsten Reiseländer in die Sommersaison begleiten und zeigen, wie sicher Veranstalterreisen dorthin sein können, aber auch wie viel Lebensfreude es bringt, wieder zu reisen. 2021 wird noch kein normales Reisejahr sein, aber wir wollen ein Stück Normalität zurück gewinnen, freuen uns auf das Wiedersehen und Beisammensein - natürlich alles sicher, unter Einhaltung der nötigen Auflagen im Rahmen der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln“, unterstreicht Anex-Geschäftsführer Murat Kizilsac.

Die Termine im Überblick

Türkische Riviera: 16. bis 21. April 2021 - Anmeldung hier

Mallorca: 25. bis 30. April 2021 - Anmeldung hier

Kreta: 05. bis 10. Mai 2021 - Anmeldung hier

Info: Anmeldeschluss ist der 19. Februar 2021. Die Teilnahmegebühr beträgt 189 EUR pro Person für die Reisen nach Antalya und Mallorca sowie 199 EUR für den Event auf Kreta. Mit der finalen Teilnahmebestätigung erhalten die Expedienten nähere Informationen zum Programmablauf in der jeweiligen Destination. Mehr Informationen zum Event unter http://anextour.de/back-to-the-roots; Fragen zum Event beantwortet der Anex-Agenturservice unter agentur@anextour.de (red)