Ameropa startet Webinar-Reihe

Die zehnteilige „We-MI-nar“-Reihe von Ameropa startet am 10. Februar 2021 um 9:00 Uhr. Jeweils Mittwochs informiert der Reiseveranstalter Expedienten im Rahmen eines Schwerpunktthemas zu Neuheiten und gibt Tipps für Beratung und Verkauf. Eine Übersicht aller Termine, Themen und Anmeldungmöglichkeiten gibt es online hier.

Tipps für Beratung und Buchung

„In unserer Schulungsoffensive geben wir unseren Reisebüro-Partnern wertvolle Tipps für Beratung und Buchung, um Expedienten optimal auf die Fragen und Bedürfnisse der Kunden in diesem besonderen Jahr vorzubereiten“, erklärt Stephanie Schulze zur Wiesch. „Deshalb stehen auch Themen wie Sicherheit und der richtige Reiseschutz auf dem Programm, denn wir gehen davon aus, dass diese Fragen für viele Kunden eine wichtige Rolle spielen werden.“

Die Webinare für Reisebüro-Mitarbeiter widmen sich in 45- bis 60-minütigen Sessions Themen wie Urlaubsreisen in den verschiedenen Regionen Deutschlands, Aktivreisen wie Rad- und Wanderreisen oder Genuss- und Wellnessreisen. Auf dem Programm stehen auch Neuigkeiten zu Bahnreisen in der Schweiz oder Urlaubsreisen in europäische Nachbarländer wie Österreich und Italien. Diese Themen finden sich auch in den aktuellen Katalogen des Bad Homburger Reiseveranstalters, welche jederzeit kostenlos bestellt werden können und online hier verfügbar sind. (red)