ÖBB Plus: Kombinieren und profitieren

Die einen zieht es ins Museum, die anderen zum Wandern in die Berge und wieder andere haben ihren alljährlichen Wohlfühltag in der Therme fix eingeplant. Mit den ÖBB Plus-Angeboten geht es per Bahn günstig, bequem und sicher ans entsprechende Ziel.

„Angebote aus Kunst, Kultur, Erlebnis, Sport, Natur, Technik – unsere ÖBB Plus-Tickets sind so bunt wie das Leben und warten darauf, von unseren Gästen erkundet zu werden!“, so Eva Buzzi, Geschäftsführerin von ÖBB Rail Tours, dem Spezialisten für Bahnreisen.

ÖBB Plus für jeden Geschmack

ÖBB Kunden wählen ihr optimales Bahnticket aus dem ÖBB Angebot aus. Wer seine Reise längerfristig im Voraus planen kann, löst am besten ein besonders günstiges Sparschiene-Ticket. Wer sich spontan zum Verreisen entscheidet, fährt mit dem Standard-Ticket am besten und kann dabei auch seine ÖBB Vorteilscard benützen. Das „Einfach-Raus-Ticket“ für den Nah- und Regionalverkehr ist für Gruppen von 2-5 Personen ideal geeignet. Darüber hinaus lassen sich die touristischen Angebote mit weiteren ÖBB Einzeltickets (Komfort, Globalpreis) und Verkehrsverbund-Einzeltickets kombinieren. Ein Großteil der ÖBB Plus-Angebote kann im Shop-Bereich des ÖBB Ticketshop auf tickets.oebb.at/de/shop auch ohne gleichzeitigen Kauf eines ÖBB Tickets, zum ermäßigten Preis, gebucht werden.

54 Freizeitangebote stehen zur Wahl

Zusätzlich zu den bewährten Klassikern wie Haus des Meeres Wien, Universalmuseum Joanneum Graz, Raxalpe, Mozart-Museen Salzburg oder Swarovski Kristallwelten, sind wieder einige Neuheiten, wie die Oberösterreichische Landesausstellung „Arbeit-Wohlstand-Macht“ in Steyr, buchbar. Bergluft atmen lässt sich in der Berg- und Naturerlebniswelt Geisterberg in St. Johann im Pongau-Alpendorf. Das Museum Niederösterreich in St. Pölten hat das ganze Jahr über einige Sonderausstellungen zu bieten. Aber auch die Bundeshauptstadt Wien hat zahlreiche Museen und Attraktionen als neue ÖBB Plus-Partner im Repertoire: Weltmuseum, Mumok-Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Albertina, Oberes Belvedere, MAK-Museum für angewandte Kunst, Haus der Geschichte, Sigmund Freud Museum, Sisi’s Amazing Journey und das Königreich der Eisenbahnen – Angebote für Jung und Alt. Ein Highlight im Folder ist natürlich auch wieder das Kombiticket „Wachau-Ticket“, das unter dem Motto „Bahn+Schiff+Stift“ zum Besuch einer der schönsten Kulturlandschaften Europas einlädt. Kunst, Kultur, Erholung, Sport und Spaß – es ist für jeden Geschmack das richtige Angebot dabei.

Die „ÖBB Plus-Angebote“ sind auch über die App und an allen ÖBB Ticketschaltern am Bahnhof erhältlich. (red)