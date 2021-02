G Adventures verlost 7-tägiges Segelabenteuer

Diesen Monat bietet G Adventures einem europäischen Reiseverkäufer die Möglichkeit, einen Platz auf der neuen Tour "Segeln auf den Kanarischen Inseln" zu gewinnen und die Küstenwunder von Teneriffa, La Gomera und La Palma zu erkunden.

Segeln aufs den Kanaren

Im Rahmen des beliebten G-Normous Incentives können Reiseberater für jeden gebuchten Reisenden im Februar, unabhängig vom Abreisedatum, an der Verlosung teilnehmen. Für jeden gebuchten Reisenden kann ein Los gesammelt werden, um so die Chance auf den Gewinn des Segelabenteuers zu erhöhen.

Im Rahmen der siebentägigen Segelreise, die G Adventures im letzten Monat in seine neue Kollektion von Wander- und Segelreisen in Europa aufgenommen hat, wird der Gewinner an Bord einer 15-Meter-Yacht gehen und die Inseln Teneriffa, La Gomera und La Palma auf dem Seeweg erkunden. Der Gewinner kann das Bordleben auf der Yacht genießen, sich im Segeln versuchen oder einfach nur an Deck chillen.

Mit einem voll lizenzierten Skipper an Bord wird die Reiseroute auf die Gruppe und das Wetter abgestimmt. Dementsprechend wird mehr Zeit auf See beim Segeln verbracht oder bei Landausflügen, um diese wunderschönen Inseln zu erkunden.

Zusätzliche Info: Die Segelreise des Gewinners muss bis 31. Juli 2021 gebucht und bis 30. November 2021 angetreten werden.

G-Normous & Agent-Angebote

Das Incentive-Programm G-Normous läuft noch bis zum 30. April 2021. Nähere Infos dazu hier oder per E-Mail unter saleseurope@gadventures.com

G Adventures hat außerdem sein Agent Discount Programm neu aufgelegt und bietet seinen Reisebüropartnern bis zu 50% Rabatt auf ihre private G Adventures-Reise. (red)