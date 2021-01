Ruefa: Die Entscheidungsfaktoren für Urlaub 2021

Der Lockdown geht in Österreich und vielen anderen europäischen Ländern erneut in die Verlängerung, die Corona-Gemütslage variiert im Moment von angespannt bis angeschlagen und bei vielen macht sich ausgeprägtes Fernweh und Sehnsucht nach Urlaub am Meer breit. Fortschreitende Erfolge beim Impfen sowie steigende Temperaturen geben vorsichtige Zuversicht für den Sommer, offen sind derzeit unbestritten aber noch viele Fragen.

Bei Ruefa stehen daher für 2021 nicht so sehr die Destinationen, sondern die Themen Sicherheit, Service und kostenloses Storno im Vordergrund.

„Eigentlich sollten wir uns gerade in der stärksten Buchungsphase des Jahres befinden. Coronabedingt wird wohl auch 2021 noch ganz anders werden – wobei wir schon recht positiv an den Sommer herangehen“, so Helga Freund, Geschäftsführerin Ruefa und Vorständin für alle Touristik-Bereiche der Verkehrsbüro Group.

Grund dafür geben die nun doch voranschreitenden Impfungen in ganz Europa, die Hoffnung auf ein baldiges Ende der tiefen Temperaturen sowie die Ergebnisse aus 4500 Online-Interviews von Ruefa Kunden und Followern in den Social Networks. Demnach planen nämlich 98% der Befragten, 2021 zumindest einmal Urlaub zu machen.

Ganz weit oben auf den Wunschlisten stehen Flugreisen nach Griechenland sowie Selbstfahrerreisen nach Kroatien und Italien. Ein Viertel der Befragten kann sich schon 2021 wieder eine Fernreise vorstellen – Ziele im indischen Ozean (Malediven, Mauritius, Seychellen) sind dafür sogar recht einfach zu organisieren, Fernreise-Klassiker wie Thailand, die USA oder Australien aufgrund der restriktiven Einreise-Bestimmungen eher noch schwierig.

Sicherheit, Service und kostenloses Storno

„Natürlich ist die Entscheidung der Destination, des Lieblingshotels und vor allem des Zeitpunkts sehr wichtig. Nach den vielen mühsamen Monaten haben wirklich alle Lust auf Urlaub und Erholung", so Freund.

"Was den Menschen aber noch nie so wichtig war wie jetzt – die Urlaubsreise muss in einer so unsicheren Gesamtsituation möglichst sicher sein, die Kunden verlangen bestmögliches Service von der ersten Idee über die Buchung bis zur Nachbetreuung und das Thema Stornobedingungen bekommt wirklich viel Aufmerksamkeit“, analysiert die Touristikerin weiter.

Aufklärung der Kunden

Die Ruefa-Mitarbeiter wurden in den letzten Monaten durch einen eigenen internen „Infopoint“ auf dem aktuellsten Wissenstand gehalten und noch intensiver geschult. In diesen Infopoint fließen dabei sämtliche tagesaktuelle Updates der Bundesministerien und Reiseveranstalter sowie Versicherungen mit ein.

„Schwerpunkte sind dabei aktuelle Einreisebestimmungen, Covid Testmöglichkeiten, Information zu aktuellen Reisewarnungen sowie Reiserechtsfragen – hier sind die Ruefa Reiseexperten immer am aktuellen Stand und können den Kundinnen und Kunden Auskunft geben“, so Freund.

Zusätzlich legt Ruefa bei der Auswahl der Kooperationspartner und Reiseveranstalter besonderes Augenmerk auf den Sicherheitsaspekt „Angebotsqualität und Stornobedingungen“.

Flexibilität so wichtig wie nie zuvor

„Nie zuvor war Flexibilität so wichtig – wir bieten derzeit vor allem Reiseangebote mit kostenlosen Storno- bzw. Umbuchungsmöglichkeiten bis zu 14 Tage vor Reiseantritt an“ erklärt Freund. "Das derzeit unter www.ruefa.at/sommer schon buchbare Angebot ist mit jenem der Vorjahre natürlich nicht zu vergleichen – wird in den kommenden Tagen und Wochen aber sukzessive aufgestockt."

Generell lässt sich festhalten, dass die Corona-Pandemie die Stornobedingungen für Reisende deutlich flexibler und kundenfreundlicher gemacht hat. „Alle Touristiker sehnen sich danach, den Urlaubern wieder schöne Reisen zu ermöglichen – und da ist es nun unumgänglich, im Sinne der Kunden mit kurzen Fristigkeiten zu agieren. Das ist eine Challenge für uns alle – aber auch unsere große Chance, heuer doch wieder Reiseträume zu erfüllen“, fasst Freund zusammen. (red)