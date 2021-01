DER Touristik: Führungswechsel bei DTS

Reinhard Stifter hat die Zielgebietsagentur in Salzburg 2016 aufgebaut und ist 2020 nach erfolgreicher Arbeit in den Ruhestand gewechselt. Der 41-jährige Alen Petrovic ist als erfahrener Zielgebietsmanager bereits seit 2015 für die DER Touristik tätig, zuletzt als Geschäftsführer von DTS Croatia. Diese Aufgabe nimmt er neben seiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer in Österreich in Personalunion weiterhin wahr.

Ausbau von Urlaubsreisen mit Eigenanreise

Mit Alen Petrovics Berufung zum Geschäftsführer von DTS Austria unterstreicht die DER Touristik ihren Plan, auch Urlaubsreisen mit Eigenanreise deutlich auszubauen und für die Gäste vor Ort bestmöglichen Service und einfache Abläufe sicher zu stellen. Petrovic bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen in unterschiedlichen Unternehmen der DMC-Branche ein. 2007 gründete er seine erste eigene DMC-Agentur. 2009 folgte die Gründung von AL-PE. Services LTD, die ab 2015 als Sub-Agent für die DER Touristik tätig war und 2018 in der neu gegründeten Zielgebietsagentur DTS Croatia aufging. Als Zielgebietsagentur in Österreich übernimmt die DTS Austria Aufgaben für die Reiseveranstalter der DER Touristik Central Europe mit Sitz in Köln, Frankfurt, Wien, Salzburg und Zürich. Dazu zählen unter anderem Hoteleinkauf und die Transferorganisation im Zielgebiet. (red)