TUI Magic Life kürt für Top-Partner 2021

Diese genießen ganzjährig zahlreiche Vorteile: Dazu zählen eine umfangreiche Betreuung durch TUI Magic Life Verkaufsleiter Baris Soysal, spannende Expertenreisen wie etwa die TOP-Partnerreise oder Freinächte für MitarbeiterInnen in einem TUI Magic Life Club nach Wahl. Darüber hinaus haben die Agenturen die Möglichkeit, ihre Auslage mit dem „TOP-Partner Sticker“ zu kennzeichnen und erhalten in regelmäßigen Abständen Neuigkeiten sowie Schulungen, Webinare und Broadcasts zu TUI Magic Life. In den Eigenbüros ziert das Logo auch die Büro-Flatscreens.

Die aktuellen TUI Magic Life TOP-20-Partner alphabetisch gereiht