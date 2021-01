Anex Tour: Neuer Magalog für Sommer 2021

Auf 60 Seiten präsentiert Anex eine Auswahl seiner Topseller-Hotels in den wichtigsten Destinationen rund um das Mittelmeer. Die Auswahl umfasst rund 200 Häuser in Spanien, auf den griechischen Inseln, an der Türkischen Riviera und am Roten Meer in Ägypten.

Fokus auf Topseller-Hotels und Save Travels

Neu im Anex-Sommerprogramm sind die Destinationen Teneriffa mit beispielsweise dem Hotel Be Live Experience La Nina**** und Kos mit unter anderem dem Sandy Beach Hotel & Family Suites****. Für eine rasche Orientierung sorgen smarte Icons, die Hotels nach Urlaubsmotiven einordnen. So können Reisebüros schnell geeignete Hotels für Familienurlaub, romantischen Urlaub zu zweit, Luxusreisen oder auch Aktivurlaub für ihre Kunden finden. Zwei Seiten widmet der Veranstalter dem Thema Save Travels, auf denen alle ergriffenen Sicherheits- und Hygiene-Maßnahmen, vom Flughafen bis zum Hotel, übersichtlich dargestellt werden. Anex Tour war im letzten Jahr der erste Veranstalter, der die Zertifizierung für gesunden Tourismus erhalten hat, die vom türkischen Ministerium für Kultur und Tourismus vergeben wird. (red)