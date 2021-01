TUI: Buchbare Flexibilität

Der Flex-Tarif erlaubt TUI- und airtours-Kunden bis 14 Tage vor Anreise weltweite Flugpauschalreisen gebührenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Diese Flexibilität soll ab jetzt dauerhafter Bestandteil des TUI Angebots werden. Damit sei TUI der erste große Veranstalter am deutschsprachigen Markt mit flexiblen Tarifen außerhalb von Marketingaktionen. Kunden hätten bei allen Reisen die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie diese mit oder ohne Flex-Tarif buchen. Auch Reisebüros würden profitieren von diesem neuen Verkaufsargument, so der Veranstalter in einer Aussendung.

Flexibilität ab 39 EUR buchbar

Der Flex-Tarif ist buchbar bei Flugpauschalreisen von TUI und airtours. Die Aufschläge für den Flex-Tarif gelten pro Reisebuchung und sind preislich gestaffelt. Bei einer Reise bis 2.500 EUR liegt der Aufschlag für den Flex-Tarif gegenüber dem Normalpreis bei 39 EUR. Eine mehrköpfige Familie mit einem Reisepreis von bis 4.000 EUR ist für zusätzliche 69 EUR zum Flex-Tarif unterwegs. Für Reisen mit einem Gesamtpreis von bis zu 20.000 EUR wird ein Aufschlag von 399 EUR fällig. Kurzentschlossene profitieren von einem besonderen Einführungsangebot: Bis Ende Jänner sind die neuen Flex-Tarife ohne Aufpreis buchbar.

Flexible Raten auch für Autoreiseziele

Nicht nur bei Flugreisen können Kunden flexibel umbuchen oder stornieren. TUI bietet in rund 6.000 Hotels in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz flexible Raten, die eine kostenlose Stornierung bis 18 Uhr am Anreisetag ermöglichen. Luxuskunden haben bei airtours in Hotels aus dem Städtereiseprogramm sowie in allen Hotels in Mitteleuropa ebenfalls volle Flexibilität.

Covid Protect-Reiseschutz bei allen Reisen inklusive

Zusätzlich ist bei allen TUI- und airtours-Reisen bis einschließlich Oktober 2021 der Versicherungsschutz Covid Protect inklusive. Von dieser Versicherungsleistung profitieren alle Kunden, die bis Ende Februar 2021 eine Reise buchen. Dieser Reiseschutz deckt auch im Fall einer Reise in ein Risikogebiet die entsprechende Versorgung ab und umfasst unter anderem einen virtuellen Arztbesuch, Covid-Test, Rückfluggarantie sowie Hotel- und Behandlungskostenübernahme. (red)