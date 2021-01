ASI: Per Mausklick nachhaltiger Reisen

Neben klassischen Sortierfunktionen, wie „Preis“ sowie „Bewertung“, können die Suchergebnisse auf www.asi.at ab sofort auch nach „geringste CO2-Emission“ und „höchste lokale Wertschöpfung“ sortiert werden. „Insbesondere durch die Coronakrise verursacht, beobachten wir ein stark steigendes Interesse nach nachhaltigen Reisen. Durch diese Innovation möchten wir Reisende für die ganzheitliche Auswirkung ihrer Reise sensibilisieren und ihnen helfen, ihren Urlaub nachhaltiger zu gestalten“, so Ambros Gasser CEO von ASI Reisen.

Messbare Nachhaltigkeit

Die Basis für diese neue Sortierfunktion konnte durch eine erst kürzlich umgesetzte Neuerung erfolgen. So berechnet der Veranstalter für alle ASI-Original-Reisen den genauen ökologischen Fußabdruck, sowie den prozentuellen Anteil des Reisepreises, der als lokale Wertschöpfung im Zielgebiet verbleibt. Die Ergebnisse werden bei diesen Reisen transparent auf der Website dargestellt.

Ganzheitlich nachhaltig

ASI Reisen setze sich seit mehr als 57 Jahren für nachhaltigen Tourismus ein. Neben der Reiseform der sanften Aktivreisen an sich, investiere das Unternehmen in die Reduktion und Kompensation des CO2-Fußabdrucks, Abfallvermeidung, sowie in die Erhöhung der lokalen Wertschöpfung, heißt es in der Presseaussendung des Veranstalters. Im Herbst 2019 übersiedelte das Familienunternehmen in das neu gebaute „ASI Nest“, ein nachhaltiges Powerhouse mitten im Wald. (red)