Athen verlängert Quarantänepflicht für Reisende

Bislang galt eine dreitägige Quarantänepflicht. Die neue Maßnahme werde noch heute, 8. Jänner 2021 um Mitternacht in Kraft treten und zunächst bis zum 21. Jänner gelten, teilte die Behörde für Zivile Luftfahrt in Athen mit. Dies gilt auch für Bürger aus EU-Staaten.

Corona-Situation in Griechenland

Auch Griechenland befindet sich seit Anfang November in einem Lockdown, der nur über die Weihnachtsfeiertage leicht gelockert wurde. Bis Ende Oktober wäre das Land nicht so stark von der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Die zweite Welle habe den Staat in Südosteuropa jedoch heftig getroffen. Die Corona-Fälle schnellten in die Höhe und das Gesundheitssystem geriet an seine Grenzen. (APA / red)