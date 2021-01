TUI: Kinderpreise für den Sommer 2021

TUI startet das Jahr mit attraktiven Aktionen: So reisen Kinder von 2 bis 11 Jahre im Sommer 2021 bereits ab 149 EUR inklusive Flug und Verpflegung, bei Eigenanreise verbringen sie ihren Urlaub sogar kostenlos. Zudem sorgen die TUI Smile Deals bis 8. März laufend für attraktive Aktionspreise, auch für Reisende ohne Kinder.

Mit dem Covid Protect-Reiseschutz und einer kostenlosen Umbuchungs- und Stornomöglichkeit bis 14 Tage vor Anreise bietet TUI seinen Gästen volle Flexibilität und Sicherheit.

Kinderpreise für den Sommer 2021

Die TUI Kinderpreise sind ein attraktiver Vorteil für Familienurlaube mit einer Dauer von mindestens sieben Nächten. So geht es beispielsweise bereits ab 149 EUR in den familienfreundlichen Fünf-Sterne TUI KIDS CLUB Fodele Beach auf der griechischen Insel Kreta oder ab 199 EUR in den Vier-Sterne TUI Magic Life Calabria in Italien. Bei Eigenanreise, etwa in den Vier-Sterne TUI Kids Club Alpina in Tirol oder in das Vier-Sterne Hotel TUI Blue Bellevue in Kroatien, reisen Kinder sogar kostenlos.

Die TUI Kinderpreise sind von 6. bis 18. Jänner 2021 in ausgewählten Hotels buchbar und gelten nach Verfügbarkeit für Reisen mit mindestens zwei Vollzahlern und einer Woche Aufenthalt von 1. April bis 31. Oktober 2021. (red)