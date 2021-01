Anex, Bucher und Öger: Reisebüro-Events zum Restart

Das Motto der Reise-Events wird "Back to the Roots" sein, getreu der Idee, wieder Reisefreude und ein Stück weit auch Reisenormalität zu vermitteln. Stattfinden werden die Expi-Events in den wichtigsten Urlaubsländern der drei Marken - in Spanien, der Türkei und in Griechenland.

„Wir wollen den Start der Reiseländer in die Sommersaison begleiten und zeigen, wie sicher Veranstalterreisen dorthin sein können, aber auch wie viel Lebensfreude es bringt, wieder zu reisen. 2021 wird noch kein normales Reisejahr sein, aber wir wollen ein Stück Normalität zurück gewinnen, freuen uns auf das Wiedersehen und Beisammensein - natürlich alles sicher, unter Einhaltung der nötigen Auflagen im Rahmen der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln,“ so Anex-Geschäftsführer Murat Kizilsac.

Die Einladungen mit konkreten Terminen und einem ersten Programm werden in Kürze an die Reisebüropartner versendet. Geplant sind die folgenden Zeiträume: Der Auftakt der Back to the Roots“-Events wird im März in Spanien stattfinden, gefolgt von der Türkischen Riviera im April (nach den Osterferien). In Griechenland ist ein Termin im Mai geplant. (red)