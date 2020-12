Aegean: 5 EUR pro Flugsegment

Die Gebühr in Höhe von 5 EUR wird pro Flugsegment erhoben, zu beachten gilt, dass über das GDS der volle Zugriff auf die Buchung und Ticketausstellung einschließlich der DCF-Gebühr nur für die beiden Tariffamilien "Flex" und "ComfortFlex" angeboten wird. Die Tariffamilie "Light" wird als Information in der Tarifanzeige im GDS erscheinen, eine Preisberechnung wird jedoch nicht möglich sein. Die Tarife sind als Full Content verfügbar, einschließlich Buchungszugang und Preisberechnung der "Light"-Tariffamilie über die Farelogix-Plattform oder über die Direktvertriebskanäle (Website, Call Center und Flughafen-Ticketing-Schalter). Verkäufe über diese Vertriebskanäle sind nicht von dieser Gebühr betroffen. Da es nicht möglich ist, Gruppentarife automatisch zu bepreisen, muss die DCF beim Erstellen der Ticketmaske manuell im Steuerfeld als YR angewendet werden.

Der deutschsprachige Helpdesk ist unter de-agents@aegeanair.com erreichbar, Gruppenanfragen können an de-groups@aegeanair.com und Fragen zum Vertrieb an de-salessupport@aegeanair.com gerichtet werden. In dringenden Fällen steht Reisebüros Brigitte Göttlicher unter der Telefonnummer +49 69 238 56 30 zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Anwendung der Distribution Channel Fee (DCF) finden Sie HIER. (red)