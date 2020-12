TUI Cruises: Hygiene-Zertifikat für Mein Schiff 1 & Mein Schiff 2

Bereits im Herbst überprüften Auditoren des SGS Institut Fresenius in umfangreichen Audits alle Bereiche an Bord – vom Check-In, über Kabinenreinigung, Bars & Restaurants, Küchenhygiene, öffentliche Bereiche, Programm an Bord, Sport & Fitness bis hin zum Bordhospital. Das Ergebnis: beide Schiffe weisen ein verifiziertes Hygienekonzept im Umgang mit COVID-19 auf und erhielten somit das Hygiene-Zertifikat des SGS Institut Fresenius.

Reisen mit Hygienekonzept

An Bord der TUI Cruise Schiffe gilt seit dem Restart ein strenges und jetzt verifizierte Hygienekonzept. So kommen die Gäste beispielsweise nur mit negativem Testergebnis an Bord. Dieser Test wird von TUI Cruises organisiert und ist im Reisepreis inkludiert. Aktuell fährt die Mein Schiff 2 entlang der Kanaren, die Mein Schiff 1 wird ab dem 17. Dezember ebenfalls zu Kanarenfahrten aufbrechen. (red)