Seabourn meldet sich mit Frühbucher-Aktion zurück

Signature Savings Event, nennt Seabourn die Frühbucher-Vorteile, die für Sommerkreuzfahrten 2021 und Winter-Reisen 2021/22 aufgelegt wurden. Auch Reisen auf der brandneuen Seabourn Venture sind dabei, dem ersten für Seabourn maßgebauten Expeditionsschiff, das im Dezember 2021 auf Jungfernfahrt geht. Die Seabourns Signature Savings sind bis 31. März 2021 buchbar.

"Wir wissen, unsere treuen Gäste fiebern der ersten Kreuzfahrt nach Corona entgegen. Wir wollen sie ermutigen und dabei unterstützen, endlich wieder Pläne zu machen, nachdem in diesem Jahre so viele Pläne verschoben werden mussten", so Steve Smotrys, Vice President of Global Sales.

Die Frühbucher-Vorteile im Detail:

Upgrade von der Verandah zur Ocean View Suite

Bis zu drei Upgrades innerhalb der Verandah Kategorie

Bis zu 1.000 USD Bordguthaben pro Suite

Bis zu 900-Minuten Internet Package pro Gast

Bei Buchung einer Penthouse oder Premium Suite bis zu 2.000 USD Bordguthaben und unbegrenztes Internet Package

Bei ausgewählten Europa Reisen ist das Economy Class Ticket und der Transfer zum und vom Hafen inkludiert; Upgrade in die Business Class kostet 199 EUR p.P. / One Way

Die Signature Savings Vorteile gibt es für Kreuzfahrten weltweit, vom Mittelmeer bis Nordeuropa, Antarctica und Patagonien, Alaska, Australien und Neuseeland, Asien, Arabien und Indien, die Karibik und den Panamakanal, Südamerika und Pazifik und auch für Atlantik-Überfahrten. Sogar die ersten Expeditionsreisen mit der neuen Seabourn Venture sind auf der Liste der Seabourn Signature Saving Events zu finden.

Die Angebote können auch mit anderen Promotions kombiniert werden, wie zum Beispiel den “Early Bonus Savings”, einer 10%igen Ersparnis bei Bezahlung des vollen Reisepreises bis zum 1. Februar 2021.

Für mehr Sicherheit: Book with Confidence

Für die Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten gilt in diesem Zeitraum weiterhin Seabourns großzügige Reiserücktritts- und Umbuchungsvereinbarung „Book with Confidence“. Danach können Reisen bis 30 Tage vor Beginn der geplanten Kreuzfahrt storniert werden, und man erhält einen Future Cruise Credit in voller Höhe des Reisepreises. (red)