People's veröffentlicht Sommerflugplan 2021

Die Urlaubsziele Menorca, Kalabrien, Korsika, Kefalonia, Epirus & Lefkas stehen bei Rhomberg Reisen im Programm. Wer nach Sardinien, Mallorca, Kroatien, Ibiza oder Neapel in die Ferien möchte, findet bei High Life Reisen das entsprechende Angebot. Zu diesen elf beliebten Ferienzielen geht es mit der Fluglinie People’s ab dem Airport St.Gallen-Altenrhein. Die Mittelmeerinsel Korsika wird zusätzlich ab Flughafen Memmingen angeflogen.

Die Pauschalangebote können ab sofort auf den Webseiten von High Life Reisen und Rhomberg Reisen gebucht werden. Bei der Fluglinie People’s (www.peoples.ch) sind Nur-Flug Angebote für alle Destinationen (außer Ibiza und Neapel) direkt buchbar.

Sicheres Reisen in Zeiten von Corona

Um das Reisen in Zeiten von Corona so sicher wie möglich zu gestalten sind sowohl am Flughafen St.Gallen-Altenrhein wie auch an Bord von People’s zusätzliche Schutz- und Hygienemaßnahmen eingeführt worden, welche laufend an den offiziellen Vorgaben angepasst und konsequent umgesetzt werden. Zudem könne durch die

Die beiden Reiseveranstalter Rhomberg Reisen sowie High Life Reisen haben außerdem ihre Storno- und Umbuchungsbedingungen der aktuellen Situation angepasst, um Kunden möglichst viel Flexibilität und Reisesicherheit zu gewähren.

"Es ist uns wichtig, unseren Kunden möglichst viel Sicherheit bereits bei der Buchung zu geben. Wer jetzt bucht, kann bis 30 Tage vor Reiseantritt kostenlos umbuchen oder stornieren. Zusätzlich bieten wir auch attraktive Frühbucherpreise an", so Stefan Müller, Geschäftsführer Rhomberg Reisen.

Positiver Ausblick auf 2021

Die beiden Reiseveranstalter aus dem Vorarlberg sowie der Flughafen St.Gallen-Altenrhein und die Fluglinie People’s bewerben gemeinsam mit dem Slogan "Flüg mit üs" Feriendestinationen im Mittelmeerraum. Mit vereinten Kräften soll dafür gesorgt werden, dass nächstes Jahr Flugreisen an die beliebten Urlaubsziele wieder möglich sind.

"Wir blicken optimistisch in die Zukunft und erwarten in den nächsten Wochen eine steigende Nachfrage, da die Sehnsucht nach Ferien am Meer gerade für die kommende Saison enorm sein wird", so Michael Nachbaur, Geschäftsführer High Life Reisen.

(red)