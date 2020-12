NCL: Neue Buchungsplattform für Fly&Cruise-Pakete

Die innovative Plattform "NCL Air" für Buchungen von Anreisepaketen zur Kreuzfahrt ist ab sofort für Vertriebspartner in Kontinentaleuropa und Großbritannien verfügbar und in der Agent Booking Engine Book Norwegian integriert. Dabei bietet die Buchungsmaschine Zugriff auf alle öffentlich verfügbaren Flugtarife mit Echtzeit-Darstellung und tagesaktuellen Preisen entsprechend der Verfügbarkeit in Amadeus.

Derzeit besonders wichtig: Alle Buchungen sind durch den Reisesicherungsschein vollständig abgesichert.

Zusätzlich profitieren Kunden von einem Preisvorteil: Wird direkt bei Buchung ein Anreisepaket über NCL Air gebucht, wird der Kabinenpreis reduziert – so wird das gesamte Fly-Cruise-Paket für den Kunden noch attraktiver.

Für Reisebüros bedeutet die neue Buchungsplattform einen deutlich vereinfachten Buchungsprozess über den neuen One-Stop-Shop als Teilmaske innerhalb der Agent Booking Engine Book Norwegian. Des Weiteren profitieren Agenten ab sofort vom vollen Kreuzfahrt-Provisionssatz auch auf das Flugpaket.

Flüge schnell & unkompliziert buchen

NCL Air ermöglicht einfache Upgrades auf Premium-Economy-, Business- und First-Class-Flüge. In allen Tarifen sind das aufgegebene Gepäck, alle Hin- und Rücktransfers vom Flughafen und Hafen sowie bei Bedarf eine Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt enthalten. Bei Flügen, die als Teil eines Pauschalangebots arrangiert werden, bietet NCL im Fall von Flugstreichungen oder Verspätungen Unterstützung bei der Suche von alternativen Arrangements. Auch Stop-Overs oder abweichende Flugdaten und -strecken können mit NCL Air gebucht werden.

NCL Air Gewinnspiel

Zum Launch der neuen Flugbuchungsplattform hat NCL ein exklusives Gewinnspiel für Reisepartner aufgelegt: Agenturen, die bis 31. Dezember 2020 eine Buchung über NCL Air tätigen, werden dafür automatisch vorgemerkt und haben die Chance einen von insgesamt sieben Amazon-Gutscheinen im Wert von 1 x 1.000 EUR, 1 x 500 EUR und 5 x 100 EUR zu gewinnen.

NCL Air Schritt für Schritt erklärt

NCL Air ist ab sofort im Online-Buchungstool Book Norwegian integriert. Agenten können sich den neuen NCL Air Flyer herunterladen, in dem alle Buchungsschritte erklärt und Antworten auf die häufigsten Fragen gegeben werden.

Der Flyer steht hier zum kostenlosen Download zur Verfügung.

NCL Air steht allen Agenten mit einem Book Norwegian-Login zur Verfügung. Agenten, die das Buchungssystem derzeit nicht nutzen, können sich an agencysupport@ncl.com wenden, um Zugang zu Book Norwegian und NCL Air zu erhalten. (red)