Eventkreuzfahrten von nicko cruises

Bei den nicko cruises Eventreisen im kommenden Jahr wird gelacht, gerätselt und geschlemmt: Von Comedy-Feuerwerk über Krimi-Dinner bis hin zu Spitzengastronomie steht für jeden Geschmack die passende Mini-Kreuzfahrt auf dem Fahrplan. Die Eventreisen von nicko cruises eignen sich auch ideal als Weihnachtsgeschenk.

Comedy-Kreuzfahrt mit NightWash

NightWash steht seit fast 20 Jahren für Stand-Up-Comedy im gemütlichen Liverahmen. Den Anfang nahm die beliebte Show in einem Kölner Waschsalon. Inzwischen gibt es das Format, das 2016 mit dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet wurde, deutschlandweit. nicko cruises holt das TV-Format nun auf den Fluss.

Am 18. März 2021 startet in Düsseldorf das erste NightWash-Event an Bord des modernen Neubaus nickoSPIRIT. Angesagte Comedians und Newcomer präsentieren eine abwechslungsreiche und humoristische Mix-Show mit Stand-Up-Comedy und überraschenden Showeinlagen während die Gäste ihr Abendessen in modernem Ambiente genießen. Am nächsten Tag gibt es noch ein Frühstück an Bord, bevor die Gäste wieder die Heimreise antreten.

Comedy-Abend mit Michael Eller

Gäste der MS Rhein Symphonie können sich auf einen humorvollen Abend mit Michael Eller in Köln freuen. In seinem Programm „Unter Kreuzfahrern – Captain Comedy legt ab“ geht es um alle möglichen, meist aber die eher unmöglichen Varianten menschlichen Verhaltens in den schönsten Wochen des Jahres: dem Urlaub auf einem Luxus-Liner.

Michael Eller ist seit über 10 Jahren fester Bestandteil der deutschen Comedy- und Kabarett-Szene und ist bekannt aus dem Quatsch Comedy Club und NightWash. Der Stand-Up-Comedian ist Kreuzfahrt-Experte und nimmt mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem Geschick für Wortwitz und Komik sein Publikum mit auf eine irrwitzige Reise aus Erlebtem und Beobachtetem rund um die Welt der Kreuzfahrer.

Gourmet-Kreuzfahrt mit YouDinner

Einen Gourmet-Abend mit Kochkunst auf Sterneniveau verbringen Genießer an Bord des 2020er Neubaus nickoSPIRIT. Auf der zweitägigen Kreuzfahrt ab/an Düsseldorf werden die Gäste in der einzigartigen Kulisse des Restaurants „The Garden“ von einem der kreativsten und angesagtesten Stars am Herd bekocht. Das Besondere: Die Gäste sind Teil von Deutschlands exklusivster Community für Genussmenschen und erleben beim YouDinner-Event den Sternekoch Daniel Gottschlich hautnah.

KRIMItotalDINNER ab Köln oder Frankfurt

Einen Abend voller Spannung, Spaß und Genuss bietet das KRIMItotalDINNER in Köln oder Frankfurt. Die Hochzeit ist bekanntlich der schönste Tag im Leben. Doch was, wenn bereits vor der Trauung eine rätselhafte Leiche gefunden wird? Das finden die Gäste an Bord der MS Rhein Melodie oder der MS Rhein Symphonie bei einer Kombination aus Magie, Swing-Musik und Kriminalkomödie heraus. Auf der zweitägigen Kreuzfahrt können sie ihren Spürsinn zeigen und den Mörder entlarven oder sich entspannt zurücklehnen und die Aufführung an Bord bei einem mehrgängigen Menü genießen. (red)