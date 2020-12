Abta verteilt Rosen und zwei Kakteen

Die Mitglieder der abta wollten im Krisenjahr 2020 ein positives Zeichen setzen und haben erstmals die „Rose“ des Jahres an verlässliche Partner vergeben: „In dieser außergewöhnlichen Situation für die Geschäftsreisebranche wollten wir mit der ‚Rose’ verlässliche Partner auszeichnen, die sich durch innovative Ideen und hilfreiche Services bemüht haben, die Auswirkungen der Krise zu mildern“, erklärt abta-Präsident Andreas Gruber die Idee hinter der „Rose“ des Jahres.

Kulante Stornobedingungen und gute Erreichbarkeit

Die Wahl zur Rose 2020 hatte gleich von Beginn an der Befragung zwei eindeutige Favoriten: Die Mehrheit der befragten Geschäftsreiseexperten setzte den „Kulanten Service der Hotels bei den Stornobedingungen“ sowie gleichwertig die“ Rundum-Erreichbarkeit (24/7) der Reisebüros“ an die Top-Position. Die abta vergibt damit zwei „Rosen“ des Jahres an die beiden Gewinner.

Kakteen gehen an Europa und an säumige Airlines

Der Tradition folgend haben die Mitglieder der abta auch über den seit 2013 vergebenen „Kaktus“ des Jahres abgestimmt, mit dem man auf Ärgernisse im Geschäftsreisesektor aufmerksam machen will. Bei der Wahl zum Kaktus 2020 hat sich die Mehrheit der Befragten auch hier für eine Doppel-Vergabe entschieden: Die zwei Kakteen gehen ex aequo an den „Europäischen Fleckerlteppich von Corona bedingten Reiseeinschränkungen“ sowie an die „Schleppenden Ticket-Rückerstattungen durch die Airlines“, die die größten Ärgernisse in diesem Jahr für Travel Manager und Geschäftsreisende darstellten.

Die Online-Umfrage zur „Rose“ und „Kaktus“ des Jahres wurde im November 2020 vom Marktforschungsinstitut „integral“ (Wien) im Auftrag der abta durchgeführt.