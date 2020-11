FH München: Kontaktlose Identifikation

Alliance Biometrics, das kontaktlose System zur Passagieridentifikation der Lufthansa Group und der Luftfahrtallianz Star Alliance, stehe von nun an allen registrierten Mitgliedern des Vielfliegerprogramms Miles & More zur Verfügung. Mithilfe der Technologie zur biometrischen Identifikation würden Fluggäste an den Zugängen zur Sicherheitskontrolle und den Boarding-Gates G28 und G30 die Möglichkeit haben, diese zu durchschreiten, ohne dabei ihre Bordkarte zücken zu müssen. Hierzu genüge ein kurzer Blick in eine Kamera, damit das System via Gesichtserkennung den Passagier identifiziert. Die im Terminal vorgeschriebe Maske müsse für die biometrische Identifikation nicht abgesetzt werden, heißt es in der Presseaussendung des Münchner Flughafens.

Das System, das zunächst exklusiv an den Flughäfen München und Frankfurt zum Einsatz kommt, kann auf Flügen der Lufthansa und SWISS genutzt werden. Mitglieder von Miles & More können sich hierfür bereits seit einer Woche in der Lufthansa- und Star-Alliance-App registrieren. (red)