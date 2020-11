NCL: Black Friday Sale

Von 18. bis 27. November bietet NCL 30% Rabatt auf ausgewählte Kreuzfahrten und alle Free at Sea-Pakete zum regulären Aufpreis an. Die Aktion gilt für alle in dem Zeitraum getätigten Buchungen von Kreuzfahrten mit einem Einschiffungsdatum ab dem 1. Jänner 2021 und einer Länge von drei Nächten oder mehr.

Noch mehr Free at Sea

Außerdem profitieren Kunden von der Take All-Aktion: statt wie sonst üblich zwei sind für den Aktionszeitraum alle Free at Sea-Pakete für den regulären Aufpreis je nach Länge der Kreuzfahrt verfügbar.

Mit „Free at Sea“ haben Gäste die Möglichkeit, selbst zu wählen, welche Leistungen sie bei ihrer Kreuzfahrt inkludiert haben möchten. Für 99 Euro bei einer siebentägigen Reise besteht die Wahlmöglichkeit aus zwei von fünf Paketen: Getränkepaket, Spezialitätenrestaurantpaket, Internet-Paket, Landausflugspaket mit Guthaben von 50 USD pro Kabine und Hafen.

Einen zusätzlichen Buchungsanreiz hält die Reederei darüber hinaus für Mitglieder ihres Kreuzfahrer Clubs Latitudes bereit: Für Buchungen bis 31. Dezember erhalten Stammkunden pro Kabine ein Bordguthaben von 75 USD. Diese Aktion ist mit dem aktuellen Black Friday Sale kombinierbar. (red.)