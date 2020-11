Get up 2022: Prima Reisen rüstet sich für Zukunft

Dass die nähere Zukunft nicht rosig sein wird, verhehlen die beiden nicht: „Wir kommen daher garantiert nicht gestärkt aus der Krise, sondern sind wie so viele andere Tourismusbetriebe nahezu am Tiefpunkt angelangt“; so Sengwein und Winkler. Seit Beginn der Krise Mitte März liege der Umsatzausfall im Vergleich zum Vorjahr bei ca. 97%. Auch für die kommenden Monate erwarte Prima Reisen keine nennenswerte Besserung. „Es wird uns nicht möglich sein unser beliebtes Winterprogramm nach Norwegen und Finnland durchzuführen. Ob eine echte Erholung schrittweise mit dem Frühjahr eintritt, wagen wir uns mittlerweile in unseren Budgets nicht zu berücksichtigen.“ Vielmehr sehen die beiden die „echte“ Herausforderung mit dem Jahr 2021 erst vor sich.

Get up 2022

Man werde wir die kommende Zeit effektiv nutzen, um den Fortbestand des Unternehmens bis ins Jahr 2022 zu sichern. Dafür habe man bei Prima Reisen das interne Maßnahmenpaket Get up 2022 erstellt.“ Dieses sehe konkrete Pläne vor, die bereits 2020 gesetzt werden müssen um 2022 die Früchte ernten zu können:

"Team & Standort: Die aktuellen Gegebenheiten und die mittelfristige Aussicht, haben uns dazu veranlasst unser bestehendes Team um ca. 50% zu verkleinern. Dabei verlieren wir schweren Herzens ausgewiesene Experten der Touristik, langjährige Mitarbeiter und Freunde. Demzufolge haben wir uns auch dazu entschieden, den auslaufenden Mietvertrag unserer Zentrale in der Fillgradergasse 7, 1060 Wien nicht zu verlängern und alle Unternehmensbereiche ab 01.04.2021 auf unseren ursprünglichen Standort in der Favoritenstraße 42, 1040 Wien zu verlegen.

Bekenntnis zum Reisevertrieb

Prima Reisen werde selbstverständlich nicht dem Beispiel großer Reiseveranstalter folgen und bekenne sich klar zum Reisebürovertrieb. „Dieses Bekenntnis beinhaltet weiterhin Reisebüroinkasso, keinen Mindestumsatz, eine Basisprovision von 10% und stellt in allen Belangen den von uns gelebten partnerschaftlichen Gedanken in den Vordergrund“, so die Geschäftsführer.

Strategische Produktausrichtung

Im Jahr 2021 werde sich Prima Reisen ganz klar auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Diese würden in der Organisation und Durchführung von Rundreisen im Norden und Süden Europas liegen. „Dabei beinhaltet unser Reiseportfolio die „Klassiker“ der letzten Jahre unter Berücksichtigung der neuen „Normalität“ in Form von Kleingruppen und ausgefeilter Hygienekonzepte. Alle Reisen 2021 sind bereits buchbar. Allen Freunden des finnischen und norwegischen Winters werden wir im Jänner bis März 2022 wieder Reisen zu den Polarlichtern, Huskys und Motorschlitten ermöglichen. Vorausbuchungen für den Winter 2022 werden ab sofort bestätigt“, heißt es weiter.

Dank an Mitarbeiter und Branchenvertreter

„Der Dank gilt in erster Linie unserem Team für die unglaubliche Arbeit unter sehr belastenden Umständen und Euch als unseren Partnern sowie Bindeglied zu unseren Kunden. Auch möchten wir unseren Kunden für großteils großzügiges Verständnis und der Fachpresse für ihre unermüdliche Arbeit danken. Zusätzlich möchten wir ausdrücklich unseren Branchenvertretern von WKO, ÖRV und ÖVT für den Einsatz und die Wahrung unserer gemeinsamen Interessen bedanken“, so die Geschäftsführer. Es sei ihnen bewusst, wieviel Aufwand und Mühe hinter Ergebnissen stecken, welche unsere Branche bei Hilfen durch die öffentliche Hand berücksichtigen.

Zum Abschluss ihrer Botschaft folgt ein positiver Ausblick: „ Das Blatt wird sich in jedem Fall wieder zu unseren Gunsten wenden. Nur nicht sofort“, so Winkler und Sengwein.