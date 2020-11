ÖW-Studie: Lust auf Skiurlaub in Österreich ungebrochen

„In diesem Winter 2020/2021 müssen wir offen und ehrlich mit unseren Gästen kommunizieren, klare und einfache Sicherheitskonzepte entwickeln und auf deren Einhaltung vehement pochen“, erklärt Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung anlässlich der Studienpräsentation. Die Menschen seien derzeit in einer Art des aktiven Abwartens; die gedankliche Beschäftigung mit Winterurlaub finde jedoch statt. Die Buchung sei dabei natürlich abhängig von der Ebene der Reisebeschränkungen oder Lockdown-Situationen. Die zweite zentrale Ebene für die Buchung umfasst konkrete Abläufe und Maßnahmen in diesem Winter.

Vertrauen schaffen durch Transparenz

„Die österreichische Wintersaison bereits jetzt abzuschreiben, ist sicherlich verfehlt. Was wir jedoch herausgefunden haben ist, dass die Kommunikation zu unseren Gästen sehr rasch, offensiv und vor allem transparent sein muss. Wer jetzt auf seiner Webpage, in seinem Newsletter oder in einem Brief an die Stammgäste klar kommunizieren kann, dass die Corona-Nadelöhre neutralisiert sind und dass zu jeder Zeit klar ist, wie die Gesundheitssituation in der Region ist, hat einen entscheidenden Vorteil, wenn es um Zimmerbuchungen und Liftkarten-Verkauf geht“, so Stolba.

Mit der Entwicklung eines neuen Formats, dem „virtuellen Hausbankerl“, hat die Österreich Werbung auf das Informationsbedürfnis der Gäste zur Lage in der Region reagiert. Mittels eines sehr einfachen „Drehbuchs“ wird erklärt, wie Betriebe mit ihren Gästen auf digitalem Wege sehr persönlich und in gemütlicher Atmosphäre im Austausch sein können.

Das Fazit der Studie "Skiurlaubs während Covid-19" die im Auftrag der Österreich Werbung vom Rheingold Institut in Österreich, Deutschland und den Niederlanden durchgeführt wurde: In der derzeitigen Situation muss klar und transparent kommuniziert werden und es braucht „glasklare“ Sicherheitskonzepte. Dies sei der Schlüssel zum touristischen Erfolg im Angesicht von Covid-19. (red)