Christiane Tondolo, BTU: Corona als Einstieg zum Umstieg

Christiane Tondolo habe lange nach einer zukunftsfähigen Nachfolgelösung gesucht und mit Quereinsteiger Dr. Georg Nader, der BTU Business Travel Unlimited seit etwas mehr als einem Jahr als Unternehmensberater begleitet hat, eine Personalentscheidung getroffen, mit der sie sich ruhigen Gewissens aus dem operativen Bereich zurückziehen könne, erklärt sie in einem sehr persönlichen Gespräch mit tip.

"Jetzt ist es an der Zeit, eine neue Generation heranzulassen. Dr. Nader kennt BTU seit fast eineinhalb Jahren als Unternehmensberater in allen Facetten. Ihm zur Seite steht ein starkes Team mit Michael Glück und Dr. Anja Meier. Corona war für mich der Einstieg zum Umstieg", begründet Tondolo die Übergabe, mitten in der Krise.

Noch sei es laut Tondolo zu früh um zu sagen was sich in Zukunft, durch die Krise und die neue Geschäftsleitung für BTU verändern wird. "Mit Dr. Nader wird ein Quereinsteiger die Geschäftsleitung der BTU übernehmen. Er kommt nicht aus der Branche und das ist auch gut so. Er wird vieles mit anderen Augen sehen." Eins könne sie jedoch versprechen: BTU werde auch weiterhin ein verlässlicher Partner für seine Kunden sein.

Neue Pläne und Projekte

Nach 46 Jahren mit viel zu langen Arbeitstagen müsse sich Tondolo nun erst an den neuen ungewohnten Tagesablauf gewöhnen. Doch wie es sich für eine Powerfrau gehört hat sie auch für ihre Zukunft bereits Pläne. "Ich hatte in den letzten Monaten schon sehr viel Zeit zum Nachdenken und auch dafür, meine Zeit nach BTU zu organisieren und wie kann es anders sein, habe ich jetzt schon sehr viele Pläne und Ideen."

