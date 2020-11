Tourismuszukunft und VIR laden zum virtuellen Zukunftstag

„Die aktuelle Situation stellt die Branche vor gewaltige Herausforderungen. Was nun gefragt ist, ist ein Masterplan mit echter Vision – die nicht nur kurzfristig greift, sondern mit einem Fokus auf das Jahr 2025 auch mittelfristig. Der Zukunftstag wird dazu sicherlich einen spürbaren Beitrag leisten können", so V IR-Vorstand Michael Buller.

Starten wird der Zukunftstag mit einer Begrüßung und Einführung in das Programm. Im Anschluss präsentieren Tourismuszukunft und der VIR die Ergebnisse des in den jüngsten Monaten vorangegangenen Think Tanks „impulse4travel“, der sich der Zukunft der Branche widmete.

Am späten Vormittag können sich Teilnehmer des Zukunftstags auf eine Reihe von Workshops freuen. Darin geht es um die insgesamt sechs Themenkomplexe Neue Arbeitswelt, Nachhaltigkeit, Destinationen als Lebensraum, Resonanztourismus, Wertorientierte Marktausrichtung sowie Technologie.

Das Programm am Nachmittag stellt schließlich mögliche Restart-Strategien für den Tourismus in den Fokus. Auf der Agenda stehen neben einer Paneldiskussion zum Status Quo der Branche parallel stattfindende Foren zum Neustart in den einzelnen Segmenten. Dazu zählen Destinationen, Hotels und Leistungsträger sowie Reisebüros und Reiseveranstalter.

Workshop-Programm:

09:00 – 09:15 Uhr: Begrüßung & Einführung in den Tag

9:15 – 9:45 Uhr: Präsentation der Vorergebnisse zum Impulse4Travel Think Tank

10:30 – 11:15 Uhr: Panel-Diskussion zum Impluse4Travel Manifest

Ab 11:30: diverse Workshops - Für diese müssen sich die Teilnehmer separat unter www.tourismuszukunft.de/was-wir-machen/zukunftstage/4-dezember/ anmelden.

Datum & Uhrzeit: Freitag, 4. Dezember 2020 ab 09:00 Uhr

Anmeldung: zum Zukunftstag ab sofort unter diesem LINK

(red)